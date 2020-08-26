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РБК
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК направил запросы в ЦБ и Visa. База данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронную почту) и адрес проживания.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
Подробнее о событии
ТАСС

РБК: данные 55 тыс. клиентов российских банков попали в открытый доступ

ТАСС20:16
Газета.Ru

Данные 55 тысяч клиентов российских банков попали в открытый доступ

Газета.Ru03:16
Lenta.ru

Данные десятков тысяч клиентов российских банков утекли в сеть

Lenta.ru22:33
РИА Новости

Банки заблокировали тысячи карт, данные которых утекли в Сеть

РИА Новости03:58
Коммерсантъ

ЦБ предупредил об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom

Коммерсантъ19:53
URA.Ru

Центробанк объявил об утечке данных 55 тысяч владельцев карт

URA.Ru18:32
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК17:00

Студия Warner выпустила 10-минутную короткометражку о съемках «Довода»

На волне старта в мировом прокате студия Warner Bros. поделилась подробным 10-минутным роликом о создании «Довода», в котором зрителям дают возможность заглянуть в закулисье 11 картины режиссера трилогии о Темном рыцаре и «Начала».
Студия Warner выпустила 10-минутную короткометражку о съемках «Довода»
Киноафиша России04:12

Часть залов Новой Третьяковки из-за подтопления закроют до 1 сентября

Ранее сообщалось, что две выставки и постоянная экспозиция Новой Третьяковки на Крымском Валу будут временно закрыты для посетителей в связи с необходимостью просушки полов и ремонтных работ после протечки крыши из-за прорыва изношенной ливневой канализации.
Часть залов Новой Третьяковки из-за подтопления закроют до 1 сентября
RT на русском03:49
446

Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInformвчера в 08:25
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ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости02:41
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Пропавшего 1 июля в Новосибирске подростка с аутизмом нашли мертвым

Пропавший в начале июля в Новосибирске 14-летний подросток найден мертвым в лесном массиве, сообщила журналистам старший помощник следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
ТАСС03:02
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Возможные места отравления Навального в Томске связаны с властями и силовиками

Собеседники Тайги.инфо в Томске уверены, что Xander Hotel связан с сотрудниками ФСБ, поэтому ведомство могло полностью контролировать всё, что происходит в гостинице в момент визита Навального.
Тайга.инфовчера в 08:15
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«Капризная дама»: Разин рассказал, как Галкин вынужден содержать Пугачеву

А Максиму для того, чтобы содержать Аллу Борисовну, нужно, по моим подсчетам, около 10 млн рублей в месяц. Если Примадонна увидит, что у Галкина нет денег, она тут же его выгонит или сама съедет из замка в деревне Грязь! Я ее много лет знаю, она дама капризная, привыкла к роскоши.
Андрей Разин
Российский политик
РИА Новости21:35
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Елизавета Арзамасова показала фанатам фото без макияжа

Впервые с детства в кадре работаю абсолютно без макияжа. И кстати, оказалось, это так страшно сначала... Прям трусила. Мы же, девочки, сейчас в макияже — как в броне. Все время защищаемся. Нас такими видят только близкие, родители и любимые мужчины с утра пораньше.
Лиза Арзамасова
Российская актриса
Актуальные Новости01:49
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Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
РИА Новости21:02
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