ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
Смотрите также
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
ФСБ обнародовала кадры ареста украинского шпиона в РВСН
Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России
Путин даст 27 августа большое интервью по актуальным темам
Более 270 тыс. американцев остались без электричества из-за урагана
Елизавета Арзамасова показала фанатам фото без макияжа
Россия ответила на расширение санкций США
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений
Глава ЧВК рассказал о нападении на посольство Ливии в Минске
Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
Межэтажное перекрытие обрушилось в доме в Керчи, где взорвался газ
ФСБ обнародовала кадры ареста украинского шпиона в РВСН
Путин даст 27 августа большое интервью по актуальным темам
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
Игроки НБА бойкотировали матчи из-за стрельбы в Висконсине
«Манчестер Сити» попытается заполучить Месси бесплатно
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
В России за сутки выявили 4,7 тыс. новых заболевших COVID-19
Кредитные организации получили уведомления от Центробанка и платежной системы Visa об утечке данных 55 тыс. карт их клиентов. Об этом в четверг, 27 августa, сообщает PБК co ссылкой на источники в банковской отрасли.В источнике
С чего всё началось
ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт
Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
Подробнее о событии