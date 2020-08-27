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Известия

ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт

Кредитные организации получили уведомления от Центробанка и платежной системы Visa об утечке данных 55 тыс. карт их клиентов. Об этом в четверг, 27 августa, сообщает PБК co ссылкой на источники в банковской отрасли.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Российские банки заблокировали карты клиентов из-за утечки данных

Телеканал 360°04:37
РИА Новости

Банки заблокировали тысячи карт, данные которых утекли в Сеть

РИА Новости03:58
Коммерсантъ

ЦБ предупредил об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom

Коммерсантъ19:53
ТАСС

РБК: данные 55 тыс. клиентов российских банков попали в открытый доступ

ТАСС20:16
Газета.Ru

Данные 55 тысяч клиентов российских банков попали в открытый доступ

Газета.Ru03:16
URA.Ru

Центробанк объявил об утечке данных 55 тысяч владельцев карт

URA.Ru18:32
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК17:00

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
Ведомости04:28
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«Капризная дама»: Разин рассказал, как Галкин вынужден содержать Пугачеву

Андрей Разин заявил в интервью "Собеседнику", что телеведущий Максим Галкин якобы вынужден содержать Аллу Пугачеву, на что у него, по подсчетам продюсера "Ласкового мая", уходит около десяти миллионов рублей в месяц.
РИА Новости21:35
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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