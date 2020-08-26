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РБК
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК направил запросы в ЦБ и Visa. База данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронную почту) и адрес проживания.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Российские банки заблокировали карты клиентов из-за утечки данных

Телеканал 360°04:37
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК17:00
Газета.Ru

Данные 55 тысяч клиентов российских банков попали в открытый доступ

Газета.Ru03:16
ТАСС

РБК: данные 55 тыс. клиентов российских банков попали в открытый доступ

ТАСС20:16
Коммерсантъ

ЦБ предупредил об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom

Коммерсантъ19:53
URA.Ru

Центробанк объявил об утечке данных 55 тысяч владельцев карт

URA.Ru18:32
РИА Новости

Банки заблокировали тысячи карт, данные которых утекли в Сеть

РИА Новости03:58

Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшие соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
2:05
РБК06:03
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Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Участник войны в Сирии сказал, кому выгодно столкновение патрулей РФ и США

Участник военной операции в Сирии, пожелавший сохранить анонимность, выступил со своим предположением, кому могут быть выгодны обвинения в адрес российских военных в провокации ДТП с американским военным патрулем.
Ридус05:59

В 20 избирательных округах Минска граждане начали процесс отзыва депутатов

Процедура сбора подписей за отзыв депутатов, представляющих 20 избирательных округов Минска, была инициирована избирателями соответствующих округов, 26 августа сообщает интернет-издание tut.by.
ИА Красная Веснавчера в 14:13
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В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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Татьяна Навка прокомментировала слухи о своей беременности

Весь день принимаю поздравления… о третьей беременности. В очередной раз убеждаюсь, что есть порядочные издания, которые позвонили и спросили, прежде чем что-то публиковать. А есть такие, которые ради хайпа и сенсации гоняются за жёлтыми новостями, не утруждая себя проверкой информации…
Татьяна Навка
Вести.Ruвчера в 15:22
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