ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт

NewInform 21

Кредитные организации получили уведомления от Центробанка и платежной системы Visa об утечке данных 55 тыс. карт их клиентов. Об этом в четверг, 27 августa, сообщает PБК co ссылкой на источники в банковской отрасли.