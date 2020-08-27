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ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт

Кредитные организации получили уведомления от Центробанка и платежной системы Visa об утечке данных 55 тыс. карт их клиентов. Об этом в четверг, 27 августa, сообщает PБК co ссылкой на источники в банковской отрасли.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

РБК: в открытый доступ попали данные 55 тысяч клиентов банков

РИА Новости23:50
Газета.Ru

Данные 55 тысяч клиентов российских банков попали в открытый доступ

Газета.Ru21:55
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК17:00
ТАСС

РБК: данные 55 тыс. клиентов российских банков попали в открытый доступ

ТАСС20:16
Коммерсантъ

ЦБ предупредил банки об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom

Коммерсантъ19:53
URA.Ru

Центробанк объявил об утечке данных 55 тысяч владельцев карт

URA.Ru18:32
Телеканал 360°

Скомпрометированы карты 55 тыс. клиентов маркетплейса Joom — СМИ

Телеканал 360°20:44

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБКвчера в 08:59
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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За сутки 70 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

За прошедшие 24 часа в Алтайском крае у 70 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 119 пациентов, зарегистрированы 4 летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 03:10
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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