ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
Кредитные организации получили уведомления от Центробанка и платежной системы Visa об утечке данных 55 тыс. карт их клиентов. Об этом в четверг, 27 августa, сообщает PБК co ссылкой на источники в банковской отрасли.В источнике
С чего всё началось
ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт
Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
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