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ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт

Кредитные организации получили уведомления от Центробанка и платежной системы Visa об утечке данных 55 тыс. карт их клиентов. Об этом в четверг, 27 августa, сообщает PБК co ссылкой на источники в банковской отрасли.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
Подробнее о событии
URA.Ru

Экономист рассказал, как спасти личные данные от мошенников

URA.Ru02:26
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК17:00
Lenta.ru

Данные десятков тысяч клиентов российских банков утекли в сеть

Lenta.ru22:33
Газета.Ru

Данные 55 тысяч клиентов российских банков попали в открытый доступ

Газета.Ru21:55
ТАСС

РБК: данные 55 тыс. клиентов российских банков попали в открытый доступ

ТАСС20:16
Коммерсантъ

ЦБ предупредил банки об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom

Коммерсантъ19:53
РИА Новости

РБК: Visa и ЦБ предупредили об утечке данных 55 тысяч банковских карт

РИА Новости23:50

Гол и три передачи Кучерова помогли «Тампе Бэй» разгромить «Бостон»

У победителей шайбы забросили Ондржей Палат (13-я минута), Янни Гурде (14), российский защитник Михаил Сергачев (23), сделавший также две результативных передачи, Алекс Киллорн (29, 39), Брэйден Поинт (36) и российский нападающий Никита Кучеров (44), записавший на свой счет еще три передачи.
Гол и три передачи Кучерова помогли «Тампе Бэй» разгромить «Бостон»
РИА Новости00:15

Теннисистка Осака снялась с турнира в Нью-Йорке в знак протеста

Теннисистка Наоми Осака выразила протест против стрельбы американских полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в штате Висконсин, снявшись с полуфинала теннисного турнира в Нью-Йорке, об этом она сообщила в Twitter.
Аргументы и Факты02:50

Часы Omega вновь побывали на дне Марианской впадины

Одна из моделей, Omega Seamaster Planet Ocean «Ultra Deep», также была прикреплена к внешней стороне пилотируемого глубоководного аппарата Limiting Factor – таким образом дайверские часы Omega снова побывали в самом глубоком месте на Земле.
Как потратить02:18

В Новосибирске найдено тело пропавшего подростка с аутизмом

Тело 14-летнего подростка с аутизмом, пропавшего в Новосибирске во время прогулки с отцом почти два месяца назад, обнаружили в лесном массиве без признаков насильственной смерти, сообщила в четверг журналистам представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
РИА Новости02:35
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Intel пообещала клиентам, что задержка с 7-нм техпроцессом не повлияет на сроки выпуска 10-нм продуктов

Представители компании заявляют, что на сроках появления ближайших 10-нм продуктов проблемы с 7-нм технологией никак не отразятся, хотя некоторых клиентов Intel этот вопрос и беспокоит.
3DNewsвчера в 09:13

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
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