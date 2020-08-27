РБК: Visa и ЦБ предупредили об утечке данных 55 тысяч банковских карт

Банк России и Visa предупредили кредитные организации об утечке персональных данных 55 тысяч клиентов банков, сообщило РБК со ссылкой на источники. По информации агентства, в открытый доступ попала информация о пользователях сервиса Joom, специализирующегося на доставках китайских товаров.