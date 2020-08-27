РБК: Visa и ЦБ предупредили об утечке данных 55 тысяч банковских карт
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Банк России и Visa предупредили кредитные организации об утечке персональных данных 55 тысяч клиентов банков, сообщило РБК со ссылкой на источники. По информации агентства, в открытый доступ попала информация о пользователях сервиса Joom, специализирующегося на доставках китайских товаров.В источнике
С чего всё началось
ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт
Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
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