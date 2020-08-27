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РИА Новости
РИА Новости

РБК: Visa и ЦБ предупредили об утечке данных 55 тысяч банковских карт

Банк России и Visa предупредили кредитные организации об утечке персональных данных 55 тысяч клиентов банков, сообщило РБК со ссылкой на источники. По информации агентства, в открытый доступ попала информация о пользователях сервиса Joom, специализирующегося на доставках китайских товаров.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Российские банки заблокировали карты клиентов из-за утечки данных

Телеканал 360°04:37
РИА Новости

Банки заблокировали тысячи карт, данные которых утекли в Сеть

РИА Новости03:58
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК17:00
ТАСС

РБК: данные 55 тыс. клиентов российских банков попали в открытый доступ

ТАСС20:16
Коммерсантъ

ЦБ предупредил об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom

Коммерсантъ19:53
URA.Ru

Центробанк объявил об утечке данных 55 тысяч владельцев карт

URA.Ru18:32
Газета.Ru

Данные 55 тысяч клиентов российских банков попали в открытый доступ

Газета.Ru03:16

ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле
Ведомости02:41
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«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссия01:49

В Киеве арестован военный медик, который пьяным сбил трех курсанток

Как сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, находясь в нетрезвом виде за рулем своего личного авто, военнослужащий сбил трех курсанток прямо на территории военной части.
Евразия Daily00:32

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
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Кинопремьеры недели: Итан Хоук — Тесла, новая часть «Билла и Теда» и «Вратарь Галактики»

На этой неделе в прокат выходят: «Тесла» — весьма своеобразный байопик об изобретателе с Итаном Хоуком, отечественный фантастический блокбастер «Вратарь Галактики» и третий фильм франшизы «Бил и Тед» с Алексом Уинтером и Киану Ривзом.
Псковское агентство информациивчера в 07:47

Sony анонсировала смартфон Xperia 8 Lite

Смартфон Sony Xperia 8 Lite построен на однокристальной системе Snapdragon 630, оснащается 6-дюймовым ЖК-экраном Full HD+ с соотношением сторон 21:9. В основную камеру включены датчики изображения на 12 и 8 Мп, объективы с диафрагмой F/1,8 и F/2,4. Из рекламных тизеров ясно, что камера Xperia 8 Lite предоставит высококлассные фотографии с подчеркнутым объектом.
Anonsensвчера в 03:20
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Tesla объявила войну установке стороннего софта на свои машины

Компания Tesla, производитель самого популярного в мире электромобиля Model 3, начала бороться с программными продуктами, улучшающими потребительские характеристики ее автомобилей, от сторонних разработчиков.
Российская газета02:34
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