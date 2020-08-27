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ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт

Кредитные организации получили уведомления от Центробанка и платежной системы Visa об утечке данных 55 тыс. карт их клиентов. Об этом в четверг, 27 августa, сообщает PБК co ссылкой на источники в банковской отрасли.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Российские банки заблокировали карты клиентов из-за утечки данных

Телеканал 360°04:37
Коммерсантъ

ЦБ предупредил об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom

Коммерсантъ19:53
Газета.Ru

Данные 55 тысяч клиентов российских банков попали в открытый доступ

Газета.Ru03:16
ТАСС

РБК: данные 55 тыс. клиентов российских банков попали в открытый доступ

ТАСС20:16
РИА Новости

Банки заблокировали тысячи карт, данные которых утекли в Сеть

РИА Новости03:58
URA.Ru

Центробанк объявил об утечке данных 55 тысяч владельцев карт

URA.Ru18:32
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК17:00

Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшие соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию
РБК06:03
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В Керчи после взрыва в жилом доме ввели режим ЧС

Симферополь, 27 августа 2020, 11:20 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера введён в Керчи после взрыва и пожара в жилой многоэтажке на улице Кирова, об этом 27 августа сообщили в пресс-службе республиканского министерства чрезвычайных ситуаций.
REGNUM04:20

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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В 20 избирательных округах Минска граждане начали процесс отзыва депутатов

Процедура сбора подписей за отзыв депутатов, представляющих 20 избирательных округов Минска, была инициирована избирателями соответствующих округов, 26 августа сообщает интернет-издание tut.by.
ИА Красная Веснавчера в 14:13
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В США разрешили применение 15-минутного теста на коронавирус

Вашингтон, 27 августа 2020, 03:36 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование нового экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, который при стоимости $5 выдаёт результат через 15 минут.
REGNUM00:31

У женщин может усилиться иммунный ответ на COVID-19

Наблюдая за иммунными реакциями пациентов, эксперты обнаружили, что у женщин развивается более устойчивый иммунный ответ с участием Т-лимфоцитов, которые представляют собой тип белых кровяных телец, способных распознавать вирусы и уничтожать их.
UfacityNews.ru02:43

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
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Комитет по этике РФС рассмотрит слова Федуна, Юрана и Мурзагулова

Комитет по этике Российского футбольного союза запланировал на 2 сентября заседание, на котором будут рассматриваться высказывания президента «Спартака» Леонида Федуна, председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова и экс-тренера «Химок» Сергея Юрана.
Чемпионат04:38

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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