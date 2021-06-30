Спотовые цены на газ в Европе превысили $450 за 1 тыс. куб. м

Спотовые цены на газ в Европе уже седьмой торговый день подряд превышают значение в $400 за 1 тыс. куб. м. В среду газ на хабе TTF в Нидерландах торгуется по средней цене в $465 за 1 тыс. куб. м, превысив цену предыдущего дня на 4%, свидетельствуют данные ICE.