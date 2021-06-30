«Бэкап» человека может появиться через пять лет

Чем изучение мозга отличается от изучения компьютера В то же время заведующий Лабораторией нейрофизики и нейрокомпьютерных интерфейсов Московского государственного университета Александр Каплан полагает, что полного «бэкапа» личности не будет никогда, так как природа человека порождается личностью человека.