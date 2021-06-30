ЦБ и негосударственные пенсионные фонды договорились о новой пенсионной реформе
Банк России совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу. Они договорились о трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).В источнике
С чего всё началось
ЦБ и НПФ договорились о реформировании отрасли
ЦБ и НПФ договорились о реформировании отрасли Банк России и участники пенсионного рынка достигли консенсуса в вопросе трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Коммерсантъ17:41