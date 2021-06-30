Глава МИД Украины считает русских и украинцев обособленными народами

"Украинцы и россияне - два разных народа", - написал он на странице в Twitter, комментируя слова президента России Владимира Путина на прямой линии о единстве двух народов и о том, что проблемы в отношениях двух стран исходят от руководства Украины.