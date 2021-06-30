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ЦБ и негосударственные пенсионные фонды договорились о новой пенсионной реформе

Банк России совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу. Они договорились о трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).В источнике

С чего всё началось

ЦБ и НПФ договорились о реформировании отрасли

ЦБ и НПФ договорились о реформировании отрасли Банк России и участники пенсионного рынка достигли консенсуса в вопросе трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Коммерсантъ17:41

Подробнее о событии

В России подготовили новую пенсионную реформу

ПРАЙМ04:05

ЦБ и негосударственные пенсионные фонды договорились о реформе

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ЦБ и негосударственные пенсионные фонды договорились о новой пенсионной реформе

Коммерсантъ07:18

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СМИ: Центробанк и НПФ готовят изменения пенсионной системы

Парламентская газета04:50

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