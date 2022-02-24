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ЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банков

Банк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств, говорится в сообщении регулятора.
Ведомости
Согласно опубликованному минфином США сообщению, под блокирующие санкции попали ВТБ, «ФК Открытие», Новикомбанк и один частный банк – Совкомбанк.
Ведомости
Все операции банков в рублях будут осуществляться, а услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме.
Ведомости
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе.
РБК

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ЦБ и правительство готовы оказать поддержку попавшим под санкции банкам
Коммерсантъ17:18
ЦБ пообещал сохранение валютных сбережений граждан в санкционных банках
РБК17:28
В ЦБ заявили о готовности оказать поддержку попавшим под санкции банкам
RT на русском17:27
ЦБ РФ и кабмин намерены оказать любую необходимую поддержку попавшим под санкции банкам
ТАСС17:19
ЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банков
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Центробанк заявил об оказании поддержки российским банкам, попавшим под санкции Запада
Lenta.ru17:10
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