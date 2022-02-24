ВедомостиЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банковБанк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств, говорится в сообщении регулятора.ВедомостиСогласно опубликованному минфином США сообщению, под блокирующие санкции попали ВТБ, «ФК Открытие», Новикомбанк и один частный банк – Совкомбанк.ВедомостиВсе операции банков в рублях будут осуществляться, а услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме.ВедомостиУтром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе.РБКЧитать далееСвернутьRostov gazetaRostov gazetaZnak.comRT на русскомЮг СибириВечерняя МоскваПятый каналЭкономика сегодняФАНПервый областнойAnewsАфиша DailyКомсомольская правдаИА Красная ВеснаНародные новостиЦарьградVSE42.RULife.ruПодробнее о событииЦБ и правительство готовы оказать поддержку попавшим под санкции банкамКоммерсантъ17:18ЦБ пообещал сохранение валютных сбережений граждан в санкционных банкахРБК17:28В ЦБ заявили о готовности оказать поддержку попавшим под санкции банкамRT на русском17:27ЦБ РФ и кабмин намерены оказать любую необходимую поддержку попавшим под санкции банкамТАСС17:19ЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банковВедомости17:46Центробанк заявил об оказании поддержки российским банкам, попавшим под санкции ЗападаLenta.ru17:10ЦБ заявил, что клиенты попавших под санкции банков смогут получить свои валютные средстваРИА Новости17:38Показать ещёОценить339Поделиться