Будьте в Плюсе

ЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банков

Банк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств, говорится в сообщении регулятора.
Ведомости
В ЦБ подчеркнули, что все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкций.
ТАСС
Средства клиентов в иностранной валюте также будут сохранены и могут быть выданы в валюте счета, заявили в ЦБ РФ.
Интерфакс
С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия" и Сбербанк.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ объявил о мерах поддержки попавших под санкции российских банков
Forbes17:44
ЦБ пообещал сохранение валютных сбережений граждан в санкционных банках
РБК17:28
ЦБ заявил, что клиенты попавших под санкции банков смогут получить свои валютные средства
РИА Новости17:38
ЦБ РФ и кабмин намерены оказать любую необходимую поддержку попавшим под санкции банкам
ТАСС17:19
ЦБ и правительство готовы оказать поддержку попавшим под санкции банкам
Коммерсантъ17:18
Центробанк заявил об оказании поддержки российским банкам, попавшим под санкции Запада
Lenta.ru17:10
В ЦБ заявили о готовности оказать поддержку попавшим под санкции банкам
RT на русском17:27

Интересное

Карнеги-Холл в Нью-Йорке отменил выступления дирижера Гергиева и пианиста Мацуева

Концертный зал Карнеги-Холл в Нью-Йорке отменил выступления российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева.
РИА Новости17:49

Президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине в течение 90 суток

Владимир Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине в течение 90 дней, говорится в указе его канцелярии.
РИА Новости17:14

Глава Минфина Германии Линднер: российский народ почувствует эффект от санкций

Принимаемые Евросоюзом санкции покажут эффект не моментально, но в среднесрочной перспективе, российский народ это почувствует, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
РИА Новости16:53

Погранслужба Украины сообщила о потере контроля над островом Змеиный в Черном море

Украина потеряла контроль над островом Змеиный, относящемся к Одесской области, сообщила украинская госпогранслужба.
Коммерсантъ16:11

Президент Зеленский заявил, что Украина осталась в одиночестве несмотря на обещания Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна осталась в одиночестве при защите своего государства несмотря на обещания Запада.
Lenta.ru18:13

В Киевской области упал самолет вооруженных сил Украины

В Киевской области упал самолет украинских вооруженных сил, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
РБКвчера в 08:04

Сбербанк попал под санкции США, вместе с ним — ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк

Вместе с ВТБ, об ограничениях в отношении которого ранее уже заявил президент США Джо Байден, в этот список также попадают «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.
РБКвчера в 14:30

Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что Россия ответит на высылку дипломата из США

Россия примет ответные меры в связи с высылкой своего дипломата из посольства в США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости18:13

Самолет Ан-26 ВКС России потерпел крушение в Воронежской области

Самолет Ан-26 ВКС России потерпел крушение в Воронежской области, экипаж погиб.
ТАССвчера в 14:37

Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что США примут беженцев с Украины

США готовы принять беженцев с Украины, но ожидают, что большая часть из них осядет в других странах Европы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
РИА Новости18:16