ВедомостиЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банковБанк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств, говорится в сообщении регулятора.ВедомостиВ ЦБ подчеркнули, что все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкций.ТАСССредства клиентов в иностранной валюте также будут сохранены и могут быть выданы в валюте счета, заявили в ЦБ РФ.ИнтерфаксС тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия" и Сбербанк.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRostov gazetaRostov gazetaZnak.comRT на русскомПятый каналЭкономика сегодняФАНКомсомольская правдаИА Красная ВеснаЦарьградLife.ruНТВПодробнее о событииЦБ объявил о мерах поддержки попавших под санкции российских банковForbes17:44ЦБ пообещал сохранение валютных сбережений граждан в санкционных банкахРБК17:28ЦБ заявил, что клиенты попавших под санкции банков смогут получить свои валютные средстваРИА Новости17:38ЦБ РФ и кабмин намерены оказать любую необходимую поддержку попавшим под санкции банкамТАСС17:19ЦБ и правительство готовы оказать поддержку попавшим под санкции банкамКоммерсантъ17:18Центробанк заявил об оказании поддержки российским банкам, попавшим под санкции ЗападаLenta.ru17:10В ЦБ заявили о готовности оказать поддержку попавшим под санкции банкамRT на русском17:27Показать ещёОценить194Поделиться