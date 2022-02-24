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ЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банков

Банк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств, говорится в сообщении регулятора.
Ведомости
Регулятор подчеркнул, что все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги будут предоставляться клиентам в обычном режиме.
Frank Media
Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета.
Finam.Ru
Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и в иностранной валюте, — подчёркивается
 в сообщении ЦБ.
News.ru

Подробнее о событии

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