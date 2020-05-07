с чего всё началось

Банк России и Минфин заключили акционерное соглашение по Сбербанку. Регулятор передал правительству последнюю принадлежавшую ему акцию банка, завершив тем самым сделку по продаже контрольного пакета.

Банк России и Минфин подписали акционерное соглашение по Сбербанку

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