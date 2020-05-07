Экономика
Российская газетаБанк России и Минфин подписали акционерное соглашение по Сбербанку
Банк России и Минфин заключили акционерное соглашение по Сбербанку. Регулятор передал правительству последнюю принадлежавшую ему акцию банка, завершив тем самым сделку по продаже контрольного пакета.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Общество
В Минпросвещения оценили возможность переноса ЕГЭ
В Минпросвещения, комментируя сообщения о возможном повторном переносе дат Единого государственного экзамена, заявили, что решение о сроках проведения принимается с учётом эпидемиологической ситуации в стране.
RT на русском вчера в 06:15
Общество
Собянин продлил карантинные меры в Москве до 31 мая
Согласно другому указу Собянина, ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлят до этой же даты.
Известия 09:41
Происшествия
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге залили газировкой
Жительница Санкт-Петербурга залила газировкой Вечный огонь на Марсовом поле. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленницу.
Вести.Ru 06:41
Политика
Глава МИД Чехии назвал мешающие отношениям с Россией проблемы
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что отношения между Прагой и Москвой могли быть лучше, если бы соблюдался принцип невмешательства стран в политику друг друга, а деловой климат России был бы благоприятнее.
Lenta.ru 00:56
Общество
Власти Ростовской области продлят после 15 мая действие разрешений на передвижение граждан
Действие разрешений, позволявших жителям Ростовской области передвигаться на работу и домой, будет продлено после 15 мая.
ТАСС 11:59
Политика
Трамп пообещал Путину помочь в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп пообещал российскому коллеге Владимиру Путину предоставить помощь в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 11:31
Общество
Омскую область отнесли к регионам со средним вирусным суверенитетом
Омская область попала в группу со средним вирусным суверенитетом: – Двухнедельная изоляция для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.
Коммерческие Вести 02:48
Общество
В Минздраве дали прогноз по активному распространению коронавируса
Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что коронавирус может активно продолжать распространяться в России до июня.
Интерфакс 12:00
Общество
Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Башкирии
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфман 7 мая предупредил о погоде на ближайшие пять дней.
Независимая Уральская газета 02:05
Хоккей
Вячеслав Старшинов
6 мая 1940 года родился Вячеслав Старшинов, легендарный хоккеист «Спартака» Личное дело Вячеслав Иванович Старшинов (80 лет) родился в Москве.
Полит.ру 05 мая в 17:01
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не определять победителя КХЛ и обладателя Кубка Гагарина из-за досрочного завершения сезона.
Известия 04:17
Происшествия
Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года
Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и экс-акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков задержан 7 мая в своем доме под Красноярском по уголовному делу об убийстве в 1994 г. Кирилла Войтенко и Александра Наумова (ст. 102 УК), сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Ведомости 07:48
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Удальцова раскритиковала план по снятию ограничений
Член Совета «Левого Фронта» Анастасия Удальцова в соцсетях раскритиковала предложенный главой Роспотребнадзора Анной Поповой трёхэтапный план по снятию ограничений, введённых для сдерживания распространения коронавируса.
Свободная Пресса 03:25
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Шоу-бизнес
Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов
Адель отпраздновала свой день рождения 5 мая, ей исполнилось 32 года.
RuNews24.ru вчера в 11:51
Общество
Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе
Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 11:54
Общество
Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
РИА Новости 05:41
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости вчера в 07:30
Здоровье
В Москве умерла заразившаяся коронавирусом главврач поликлиники
Главный врач московской поликлиники №180 в Митино Юлия Сергеева умерла от осложнений, вызванных COVID-19, заявили в департаменте здравоохранения города.
Коммерсантъ 08:38
Энергетика
Saudi Aramco повысила цены на свою нефть
Для США увеличение цены составит $1,5. Для европейских рынков — на $3,7. Для стран Азии цена будет выше на $1,4. Ранее, в апреле, саудовская компания увеличила скидку на свою нефть более, чем в четыре раза.
ИА Красная Весна 11:07
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
Lenta.ru вчера в 15:09
Общество
Сбербанк объяснил трудности с приемом просроченных карт
Проблемы, возникающие при попытке расплатиться просроченной картой во многих торговых точках, обслуживаемых Сбербанком, связаны с тем, что часть POS-терминалов не успели перенастроить.
РБК 12:24
Наука
Выяснилось, как каннабис влияет на ДНК человека
В ходе исследования была изучена разница в метилировании ДНК - процессе, который влияет на работу генов, - у потребителей каннабиса и тех, кто не употребляет этот наркотик.
Популярная механика 11:35
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом дома
В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37