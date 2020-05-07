Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора. Оно будет действовать до 30 апреля 2023 года.
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Правительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

RT на русском07:15

Сбербанку после передачи правительству поставили цель по дивидендам

РБК07:36

Минфин и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Ведомости07:34

Правительство и ЦБ заключили акционерное соглашение по Сбербанку

Газета.Ru07:16

Банк России и Минфин подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Российская газета07:45

ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Коммерсантъ07:13

Банк России и Минфин подписали соглашение по акциям Сбербанка

ТАСС07:07
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Общество

Собянин: Москва не скоро вернётся к жизни без ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что российская столица не скоро вернётся к полноценной жизни без ограничений в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 05:59
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Общество

В Москве впервые снизилось число госпитализаций с коронавирусом

За последние сутки в Москве число госпитализаций оказалось ниже количества выписанных пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 04:37
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Происшествия

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» задержан в Москве за шантаж

В столице оперативниками управления собственной безопасности (УСБ) московского главка МВД России задержан бывший сотрудник полиции, ныне занимающийся администрированием пабликов в соцсетях по защите прав полицейских (проект назван "Омбудсмен полиции").
Российская газета 04:22
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Происшествия

Число пострадавших при обстреле села в ДНР выросло до пяти — СЦКК

Соледар, ДНР, 7 мая 2020, 14:23 — REGNUM В результате обстрела украинскими формированиями села Саханка в Новоазовском районе ДНР ранены пять человек.
REGNUM 07:23
Энергетика

Силуанов обнародовал приемлемую для России цену нефти

В Минфине РФ поделились ожиданиями о стоимости нефти в этом году. В министерстве прогнозируют цену в 30 долларов за баррель.
ФедералПресс 05 мая в 18:05
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Общество

Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть

Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
1,5K
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Общество

Режим самоизоляции в Москве сохранится после 12 мая

Режим самоизоляции после снятия части ограничений с 12 мая не ослабнет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Интерфакс вчера в 09:38
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Общество

Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней.
Lenta.ru вчера в 23:59
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Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
1,1K
Кино

Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

News.ru вчера в 10:52
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
2,1K
Общество

Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск

Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
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Общество

В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, а информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
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Происшествия

МВД проверяет сообщение о драке в ТЦ в Москве

Столичная полиция организовала проверку после появления в интернете видео конфликта между двумя охранниками и покупателем в магазине «Ашан» в ТЦ «Гагаринский» в Москве.
RT на русском 07:02
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Происшествия

В Петербурге подтвердили еще четыре смерти от коронавируса

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Петербурге скончались четыре человека.
Город+ 06:37
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Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать

В сложившейся ситуации, как пишет eg.ru, королева Елизавета II запретила Миддлтон рожать четвертого ребенка.
ТВ Центр 07:48
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Здоровье

Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

В Москве после заражения коронавирусом умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 07:29
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Политика

Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы

RT на русском 07:02
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Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
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Общество

Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом

Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.
РИА Новости 05:00
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Кино

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями

Актеры снова встретятся на одной съемочной площадке и сыграют супругов с суперспособностями, вынужденных учиться работать сообща.
Культуромания 06:41
Экономика

Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина

После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
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Происшествия

Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге залили газировкой

Вести.Ru 06:41
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Политика

Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» в составе двух человек 6 мая.
РБК 04:45
4,3K
Политика

Грузия с 1 июля планирует начать принимать иностранных туристов

Грузия с 1 июля будет готова к приему иностранных туристов, заявил премьер-министр Георгий Гахария.
Газета.Ru 07:37
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