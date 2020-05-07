Экономика
КоммерсантъЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора. Оно будет действовать до 30 апреля 2023 года.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Политика
Путин предложил расширить перечень пострадавших от пандемии отраслей
Президент России Владимир Путин в четверг, 7 мая, предложил расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Известия 09:17
Общество
Собянин: Ограничения в Москве продлеваются до 31 мая
Дорогие москвичи, вчера Президент России Владимир Владимирович Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений.
Российская газета 09:15
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
Общество
Финляндия не откроет границы для россиян до 14 июня
Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 июня, сообщают в пресс-службе Пограничной охраны страны.
Peterburg2.ru 09:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в ряде регионов
В ближайшие пять дней в ряде регионов России ожидается аномально теплая погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Новый День 02:25
Общество
Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Происшествия
Суд перенес на 20 мая рассмотрение дела участника «Нового величия»
Москва, 5 мая 2020, 12:13 — REGNUM Люблинский суд Москвы перенес на 20 мая заседание по делу участника «Нового величия» Павла Ребровского, ранее признавшего свою вину и пошедшего на сделку со следствием, говорится на сайте суда.
REGNUM 05 мая в 05:13
Политика
Путин прокомментировал возможность снятия ограничений по коронавирусу
Глава государства считает, что сейчас сложно спрогнозировать, как в России и за рубежом будет протекать процесс снятия ограничений, веденных из-за COVID-19.
ТК Звезда 09:26
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Общество
В Карелии власти разрешат жителям гулять в парках
Чиновник заявил, что власти планируют разрешить жителям региона совершать прогулки в придомовых территориях, парках, скверах и в тех городских лесах, которые определит местное самоуправление.
Общественное телевидение России 09:36
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Политика
Премьер-министр Японии поздравил Путина с 75-летием Победы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил президента России Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне во время телефонного разговора в четверг.
Известия 07:12
Общество
В Подмосковье назвали дату окончания учебного года
По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
Богородские вести 02:44
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
Происшествия
Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму
Три человека пострадали в результате жесткой посадки военного вертолета Ми-35 в Крыму. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
ТАСС 09:44
Здоровье
Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС
Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
Общество
Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам
Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
ИА Городские вести. Волгоград 05:14
Энергетика
Цены на нефть ускорили рост на данных об увеличении китайского импорта
Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в четверг на новостях об увеличении китайского нефтяного импорта в апреле по сравнению с предыдущим месяцем.
Интерфакс 07:12
Авто
Базовая комплектация Geely Coolray появилась в России
Новый кроссовер Geely Coolray, вышедший на российский рынок в трех комплектациях (Luxury, Flagship и Flagship Sport), теперь доступен и в базовой версии Comfort.
Автоновости дня вчера в 07:08
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала об операциях по уменьшению груди
Актриса Екатерина Варнава сделала две операции по уменьшению груди. Об этом звезда проекта Comedy Woman рассказала Ксении Собчак.
7 новостей вчера в 14:18
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Происшествия
На волейболиста Спиридонова напали в Москве
Газета.Ru 09:28
Общество
Пенсионную реформу могут отменить в России
Эксперт не исключает, что Кремль использует "тяжелую артилеррию" в виде отмены пенсионной реформы, чтобы нивелировать последствия кризиса, поделился политолог в разговоре с изданием "Свободная пресса".
IrkutskMedia 05:35
Общество
Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ
Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
Сусанин 05 мая в 09:30