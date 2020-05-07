Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора. Оно будет действовать до 30 апреля 2023 года.
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с чего всё началось
Центральный банк перестал быть акционером Сбербанка: последняя акция банка, принадлежавшая ему, передана правительству 30 апреля, говорится в сообщении
 регулятора.
РБК07:36

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Минфин и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

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ТАСС07:07

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