Экономика
КоммерсантъЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора. Оно будет действовать до 30 апреля 2023 года.
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Фигурное катание
Губерниев высказался об уходе Трусовой от Тутберидзе
ProstoProSport вчера в 12:30
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Игры
Анонсированы первые игры для Xbox Series X
Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения.
Вести.Ru 13:37
Политика
Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
Коммерсантъ 13:42
Общество
В Минздраве назвали сроки активного распространения коронавируса
Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире канала "Россия-24" дала прогноз по распространению коронавируса в стране.
Газета.Ru 13:50
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Политика
Мишустин провел совещание в режиме видеоконференции
Премьер-министр России Михаил Мишустин, который лечится от коронавируса, провел по видеосвязи совещание по экономическим вопросам, сообщается на сайте правительства в четверг.
РИА Новости 13:20
Общество
Собянин: Москва не скоро вернётся к жизни без ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что российская столица не скоро вернётся к полноценной жизни без ограничений в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 05:59
Общество
Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК 10:44
Футбол
Стаховский: на Украине Тимощука не воспринимают положительно
Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал об отношении в своей стране к помощнику главного тренера «Зенита» Анатолию Тимощуку.
RT на русском 10:55
Общество
Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима
Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
РБК 12:55
Экономика
Мировые финансовые рынки: предчувствуя бурю
Вполне очевидно, что ключевым стимулом для столь быстрого коррекционного отскока рынка акций в США стал неограниченный поток ликвидности со стороны Федеральной резервной системы.
ТАСС 07:35
Шоу-бизнес
Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть
Дмитрий Нагиев с актером Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике под прозвищем «Пухляш», исполнили танец, который буквально взорвал сеть.
Uznayvse.ru 12:15
Общество
На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера
Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
РБК 10:30
Общество
Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России
Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогноз касается Уральского федерального округа и Западной Сибири: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей.
Фонтанка.Ру 01:30
Политика
В Польше отменены президентские выборы
Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся, сообщили лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.
Международная жизнь 04:09
Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 11:41
Экономика
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
РИА Новости 05 мая в 20:46
Общество
Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август
В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Кино
Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
iReactor вчера в 11:20
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность подписания президентом России Владимиром Путиным указа о поэтапном выходе из самоизоляции.
Комсомольская правда 13:15
Экономика
Белоусов заявил о сложном периоде для экономики России
Россия вступает в сложный для экономики период.
ГлобалМСК.ру вчера в 17:58
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18