с чего всё началось

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора. Оно будет действовать до 30 апреля 2023 года.

ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

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