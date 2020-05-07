с чего всё началось

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора. Оно будет действовать до 30 апреля 2023 года.

ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 649

Политика Путин призвал не перегибать палку с санитарными мерами Президент РФ Владимир Путин на совещании по транспорту призвал не переусердствовать с требованиями к бизнесу по соблюдению санитарных мер после эпидемии коронавируса. 34

Экономика Госдолг США установил исторический рекорд Госдолг США установил новый рекорд, превысив уровень 25 триллионов долларов, свидетельствуют данные данных ресурса usdebtclock.org. 4

Общество Поэтапный план выхода Кубани из карантина будет представлен 12 мая Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, по поручению президента все регионы сейчас разрабатывают план поэтапного выхода из режима ограничений, сообщает пресс-служба краевой администрации. 20

Общество Премьер Грузии заявил о готовности страны принимать туристов с 1 июля Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел в четверг заседание камбина, на котором объявил о том, что страна готовится уже к середине лета вновь принимать иностранных туристов. 43

Общество В Британии заявили об опасности коронавируса для темнокожих В докладе Управления национальной статистики Великобритании утверждается, что вероятность смерти от коронавируса среди заразившихся им темнокожих людей примерно в 4 раза выше, чем у пациентов европейского происхождения. 13

Политика Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений. 1,6K

Здоровье Путин установил страховые выплаты борющимся с коронавирусом врачам Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий в виде единовременной страховой выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом. 391

Общество Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. 4

Общество Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции Письмо Голиковой в конце апреля отправили депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием. 6

Кино Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего. 123

Политика Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года. 1

Общество Финляндия сохранит пограничный контроль до 14 июня Финляндия сохранит пограничный контроль до 14 июня на всех границах, сообщает в четверг министерство внутренних дел страны.

Политика Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России. 1K