с чего всё началось

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора. Оно будет действовать до 30 апреля 2023 года.

Здоровье В Оренбуржье за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса Из 1050 диагнозов 89 были поставлены по клиническим показаниям. Активно на въезде в регион было выявлено 426 заболевших (45%). 58

Происшествия Сотрудник «Саратовгорэлектротранса» заразился коронавирусом У одного из сотрудников МУПП "Саратовгорэлектротранс" (обслуживает трамвайные и троллейбусные маршруты) лабораторно подтвержден COVID-19.

Фигурное катание Роднина объяснила уход фигуристок от Тутберидзе Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила, почему фигуристки уходят от российского тренера Этери Тутберидзе.

Политика Грузия готовится принимать иностранных туристов с 1 июля Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных граждан. 6

Здоровье Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус. 3

Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 8,3K

Происшествия Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства 1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками. 1,5K

Политика Путин призвал «не перегибать палку» с профилактическими мерами Глава государства отметил, что после спада эпидемии необходимо провести серьезный анализ санитарных и профилактических мер во всех отраслях, в том числе и на транспорте. 4

Общество В ВОЗ обеспокоены ростом числа зараженных коронавирусом в России Ситуация накануне празднования Дня Победы Всемирная организация здравоохранения положительно оценивает решения правительств ряда стран, которые отложили или скорректировали проведение Дня Победы из-за пандемии коронавируса, сообщил Клюге. 5

Общество Назван размер штрафа за нахождение без маски в транспорте Москвы Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков рассказал, какой размер штрафа введен в городе за нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток. 898

Футбол Матчи немецкой Бундеслиги возобновятся 16 мая Сегодня состоялось собрание клубов Бундеслиги и Бундеслиги 2. После собрания Кристиан Зайферт объявил, что матчи, приостановленные в середине марта из-за пандемии коронавируса, продолжатся с 16 мая.

Транспорт Минтранс: пассажиропоток на всех видах транспорта в РФ упал на 70-95% Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что пассажиропоток на всех видах транспорта в России в апреле упал на 70-95%.

Общество Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС. 1,1K

Общество Темнокожие люди в Британии в четыре раза чаще умирают от коронавируса Новые цифры Национальной статистической службы Великобритании (ONS) говорят о том, что темнокожие мужчины в Англии и Уэльсе в 4,2 раза больше умирают от коронавируса, чем белые, а темнокожие женщины – в 4,3 раза, сообщает Mirror. 1

Шоу-бизнес Виктория Боня заявила, что ее не селили в дом для прислуги в Каннах Примечательно, что несколько дней назад в СМИ действительно появилась информация о том, что Виктория Боня прилетела к своему бывшему возлюбленному и отцу ее дочери Александру Смерфиту в Канны, однако тот поселил ее в домике, где проживает прислуга.

Армия и оружие В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера. 1

Общество В России могут отменить пенсионную реформу По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, президент Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы вернуть себе и правительству симпатии граждан. 69

Кино Иван Янковский рассказал о непростом характере Марии Шукшиной По словам актера, Шукшину раздражало то, как он себя ведёт, но при этом Янковский считает хорошим опытом работу со знаменитой актрисой.

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 458

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассталась с женихом Российская актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что около года назад рассталась с женихом — 33-летним танцором и постановщиком Константином Мякиньковым. 18

Политика Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 641