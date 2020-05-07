с чего всё началось

Правительство и Банк России подписали соглашение по акциям Сбербанка

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 68

Общество В Вологодской области до лета продлили режим самоизоляции В Вологодской области до 1 июня будут продлены ограничения, связанные с самоизоляцией и карантинными мерами, при этом промышленные предприятия продолжат свою работу и их перечень будет расширен. 47

Спорт Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн. 2

Общество Роспотребнадзор представил план по снятию ограничений в три этапа Ограничительные меры, введенные в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, можно начать снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19, которое провел президент России Владимир Путин. 2,6K

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,5K

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 601

Общество Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт. 72

Происшествия Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции» Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. 462

Здоровье Доктор Мясников объяснил небольшое число выздоровевших от коронавируса Доктор Мясников в эфире телепередачи "Соловьев LIVE" рассказал, что тому, что цифры по выздоровевшим больным от коронавируса не сходятся, есть объяснение. 143

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры". 4,8K

Общество Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать упрощение выписки наркотических средств детям с паллиативным статусом, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Наука При коронавирусе улучшают выживаемость тромболитики Американские специалисты пришли к выводу, что тромболитики улучшают выживаемость людей, которые заболели новым типом коронавируса. 11

Общество Собянин: с 12 мая самоизоляция в Москве снята не будет Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что с 12 мая в столице начнут работу строительные и промышленные предприятия, однако это не означает отмену ограничительных мер.

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 1,1K

Здоровье Инфекционисты рассказали о возможном сценарии пика коронавируса в России Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин в интервью «России 24» заявил, что в результате принятых государством ограничительных мер пик коронавируса в России может быть сглаженным. 11