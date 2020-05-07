Экономика
КоммерсантъЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора. Оно будет действовать до 30 апреля 2023 года.
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Здоровье
Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС
Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
Политика
Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет вчера в 08:54
Общество
В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе
Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Наука
Создали прототип двигателя, работающего на воздухе
Ученые из Уханьского университета (Китай) разработали двигатель, который работает на воздушной плазме. Уже создан прототип устройства.
МедиаПоток вчера в 10:01
Общество
С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ вчера в 09:31
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
Здоровье
Российские вирусологи оценили риск заражения коронавирусом дома
Дольше всего вирус сохраняет устойчивость на пластике и инертных металлах, например на нержавейке.
ФАН 07:57
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых Lada
Названия оформлены и в связке с LADA, и по отдельности, поэтому, скорее всего, в дальнейшем они будут использованы для будущих моделей LADA.
Автоновости дня 06:02
Шоу-бизнес
«Я далеко не красотка»: как выглядит повзрослевшая дочь Политова из «На-На»
Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена в светской тусовке слывет настоящей красавицей, однако самой девушке это не нравится.
Городовой 07:34
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая
В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК 09:37
Общество
Раскрыт план открытия туристического сезона в Сочи
Раскрыт план поэтапного открытия грядущего туристического сезона в Сочи и постепенного снятия ограничений и мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:21
Общество
Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.
Lenta.ru 05:16
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07:55
Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
Политика
Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Италии обстановку с коронавирусом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с коллегой из Италии Лоренцо Гуэрини, итальянский министр пообещал Шойгу предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом при необходимости.
ТАСС 10:06
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Здоровье
В Мордовии умерли два медработника с коронавирусом
Двое медработников – медсестра и санитарка, у которых был диагностирован коронавирус, умерли в Мордовии, заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин.
РИА Новости 09:45
Экономика
В России на фоне пандемии снизились цены на аренду квартир
В России на фоне пандемии снизились цены на аренду. Наиболее явно тренд прослеживается в крупных городах.
Газета.Ru вчера в 13:48
Происшествия
СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова
Следственный комитет пока называет приоритетной версию самоубийства совладельца угольных компаний миллиардера Дмитрия Босова.
Российская газета 09:37
Футбол
Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»
Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04».
Бомбардир.ру 08:46
Политика
Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма
Президент РФ Владимир Путин предложил включить развитие внутреннего туризма в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, который готовит правительство РФ, и форсировать возможности на этом направлении.
Российская газета 09:40
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Здоровье
За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05 мая в 05:29
Общество
Годовые оценки в московских школах выставят до 15 мая
Годовые оценки за учебный год будут выставлены в московских школах не позднее 15 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 09:42
Происшествия
Экс-гендиректор Wikimart получил условный срок по делу о хищении
Экс-глава кредитного учреждения Игорь Волчихин ранее получил четыре с половиной года условно за выдачу этой суммы ООО «Викимарт» в виде заведомо невозвратного кредита.
Коммерсантъ 05:59
Кино
Появились новые фотографии со съёмок сиквелов «Аватаров»
В официальном Twitter-аккаунте «Аватаров» опубликовали пару новых фотографий со съёмок продолжений фантастической ленты Джеймса Кэмерона.
Игромания.ру 08:03