Будьте в Плюсе

ЦБ и правительство согласовали льготные кредиты для малого и среднего бизнеса

Правительство и Банк России представили первый пакет финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).
Коммерсантъ
Льготные кредиты дают возможность бизнесу получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет.
Finam.Ru
Инвестиционные кредиты будут предоставляться по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с АО "Корпорация МСП".
Finam.Ru
Лимит программы возрастет на 160 млрд рублей и достигнет 335 млрд рублей.
Finam.Ru

Подробнее о событии

ЦБ разработал новые антикризисные льготные кредиты для МСП
Российская газета08:53
ЦБ и правительство запустили антикризисные оборотные кредиты для малого и среднего бизнеса
РИА Новости09:24
ЦБ и кабмин запускают льготные программы кредитования бизнеса
Ведомости09:22
ЦБ запустит антикризисные программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса
ТАСС09:02
ЦБ и правительство согласовали льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
Коммерсантъ11:42
Банк России совместно с Правительством запускает антикризисные программы льготного кредитования МСП
Глас Народа08:48
Центробанк разработал программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса
Московский Комсомолец08:45

Интересное

Вооруженные силы России взяли под контроль украинскую военную базу в Херсонской области

Вооруженные силы России взяли под контроль украинскую военную базу около села Раденьск Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.
РИА Новости10:58

Глава ДНР Пушилин сообщил о гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги

Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из этого города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
РИА Новости12:36

Глава ДНР Пушилин заявил, что украинский режим доживает свои последние дни

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что украинский режим пребывает в состоянии агонии и доживает свои последние дни.
RT на русском14:49

Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами - Кремль.
ТАСС14:46

Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей.
RT на русском14:44

Премьер Израиля и Путин обсудили положение израильтян на Украине

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров, состоявшихся в субботу в Кремле, обсудили положение израильтян и еврейских общин на Украине в контексте проводимой РФ специальной военной операции в этой стране.
ТАСС15:06

Захарова: Запад отправил почти 50 военно-транспортных самолетов с оружием на Украину

Еще до начала российской военной операции на Украине приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из США, Великобритании и других стран, за последний месяц на Украину поступило 2 тысяч тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты, Лондон также передал Киеву свыше 2 тыс противотанковых средств, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости13:23

Посол Келин заявил, что отобрать особняки россиян в Лондоне будет юридически сложно

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что отобрать лондонские особняки, принадлежащие российским гражданам, юридически будет сложно, несмотря на угрозы властей Соединенного Королевства.
Lenta.ru14:44

Глава Чечни Кадыров призвал президента Украины Зеленского вернуться на родину

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его вернуться в страну, чтобы передать власть экс-президенту Виктору Януковичу, который был украинский лидером с 2010 по 2014 год.
Известия14:25

Минобороны России заявило о возобновлении наступления в рамках операции на Украине

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия возобновлены с 18:00 мск.
RT на русском11:35