Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров, состоявшихся в субботу в Кремле, обсудили положение израильтян и еврейских общин на Украине в контексте проводимой РФ специальной военной операции в этой стране.
Еще до начала российской военной операции на Украине приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из США, Великобритании и других стран, за последний месяц на Украину поступило 2 тысяч тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты, Лондон также передал Киеву свыше 2 тыс противотанковых средств, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его вернуться в страну, чтобы передать власть экс-президенту Виктору Януковичу, который был украинский лидером с 2010 по 2014 год.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия возобновлены с 18:00 мск.