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ЦБ и правительство согласовали льготные кредиты для малого и среднего бизнеса

Правительство и Банк России представили первый пакет финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).
Коммерсантъ
Льготные кредиты дают возможность бизнесу получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет.
Finam.Ru
Инвестиционные кредиты будут предоставляться по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с АО "Корпорация МСП".
Finam.Ru
Лимит программы возрастет на 160 млрд рублей и достигнет 335 млрд рублей.
Finam.Ru

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ЦБ и правительство согласовали льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
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