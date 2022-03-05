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ЦБ и правительство согласовали льготные кредиты для малого и среднего бизнеса

Правительство и Банк России представили первый пакет финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).
Коммерсантъ
Инвестиционные кредиты будут предоставляться по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с АО "Корпорация МСП".
Finam.Ru
На обе программы выделен лимит в размере 500 млрд рублей.
Finam.Ru
Отмечается, что в реализации программ примет участие широкий круг банков.
Известия

Подробнее о событии

ЦБ и правительство согласовали льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
Коммерсантъ11:42
ЦБ разработал новые антикризисные льготные кредиты для МСП
Российская газета08:53
ЦБ и кабмин запускают льготные программы кредитования бизнеса
Ведомости09:22
ЦБ запустит антикризисные программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса
ТАСС09:02
ЦБ и правительство запустили антикризисные оборотные кредиты для малого и среднего бизнеса
РИА Новости09:24
Банк России совместно с Правительством запускает антикризисные программы льготного кредитования МСП
Глас Народа08:48
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