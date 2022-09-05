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ЦБ и правительство усовершенствуют кредитование под залог интеллектуальных прав

Быстрорастущие технологические компании в России могут получить поддержку, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия (МСП), следует из списка поручений президента Владимира Путина.
Finam.Ru
Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
Агентство Москва
Срок поручения - 15 декабря 2022 г. Правительству также поручено внести поправки, предполагающие определение понятия "технологическая компания" (с учетом обязательного применения в деятельности технологических компаний инновационных технологий).
Finam.Ru
До 1 января 2028 года будет необходимо продлить действие налоговой льготы по НДФЛ в отношении доходов, полученных от реализации ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики.
Парламентская газета

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ЦБ и правительство усовершенствуют кредитование под залог интеллектуальных прав
ТАСС06:01
Путин поручил ЦБ разработать допмеры господдержки быстрорастущих технологических компаний
РИА Новости05:23
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Парламентская газета05:48
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