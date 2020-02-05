Экономика
Политическая ЭкспертизаЦБ и правительство выработают механизм консультаций
Кабмин и Центробанк России договорились о создании постоянно действующего консультационного механизма по оценке ситуации в экономике. Потребность в нем возникла в связи с реализацией нацпроектов. Об этом рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций по ситуации в экономике
Rambler News Serviceвчера в 08:22
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Политика
ГД приняла закон о звании ветерана для военных в Крыму и Севастополе
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым распространяется возможность присвоения звания "Ветеран военной службы" военнослужащим, проходившим военную службу в Вооруженных Силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав РФ.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Шоу-бизнес
Дарья Мороз была инициатором развода с Богомоловым
Политика
Сенат США проголосовал против импичмента Трампа
52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Политика
Путин: коллайдер NICA в Дубне будет запущен до конца 2022 года
Президент Владимир Путин сообщил, что до конца 2022 года в подмосковной Дубне будет запущен коллайдер NICA, к концу 2023 года - установка СКИФ в Новосибирске.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Футбол
Слуцкий позвонил Кокорину насчет возможного перехода в «Рубин»
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Общество
Путин поручил выделить дополнительные средства на ремонт жилья и дорог в Крыму
Происшествия
«Инфофлот» опроверг сообщение о своих туристах на Diamond Princess
Круизный центр "Инфофлот", специализирующийся на продаже круизных туров, опровергает сообщение Ассоциации туроператоров (АТОР) о наличии своих туристов на задержанном из-за выявления коронавируса среди пассажиров лайнере Diamond Princess, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба компании.
Экономика
«Магнит» замедлит рост сети в 2020 году
В 2020 г. компания планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерена закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов.
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам
В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.
Экономика
Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
Происшествия
Опубликовано фото с места поджога здания Никулинского суда в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото из Никулинского районного суда на Мичуринском проспекте в Москве, где утром 6 февраля в окно зала судебных заседаний бросили бутылку с зажигательной смесью.
Происшествия
В Прокопьевске мужчина сжёг двух детей, чтобы не платить алименты
В Кузбассе суд вынес обвинительный приговор 39-летнему мужчине, который убил двух своих детей, чтобы не платить алименты.
Экономика
«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть
Стоимость жилья в России может подорожать в ближайшие два года на 25%.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Здоровье
На деснах итальянки выросли волосы
Итальянка обратилась к врачам с жалобами на волосы, растущие на деснах.
Политика
В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса
Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
Политика
Польские госкомпании отказались от закупок угля в России
Польские государственные компании прекратят импортировать уголь из России.
Здоровье
В Самаре объяснили, почему онкобольная ежедневно ездит за таблеткой
Больной раком жительнице Самары приходится каждый день ездить в онкодиспансер за таблеткой, так как препарат включили в список льготного лекарственного обеспечения только с 1 января 2020 года, после закупки лекарства женщина будет принимать его дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Шоу-бизнес
Анна Семенович перенесла операцию на ноге
Певица Анна Семенович у себя в Instagram рассказала о перенесенной операции.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Политика
Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке
Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.