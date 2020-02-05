Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЦБ и правительство выработают механизм консультаций

Кабмин и Центробанк России договорились о создании постоянно действующего консультационного механизма по оценке ситуации в экономике. Потребность в нем возникла в связи с реализацией нацпроектов. Об этом рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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Правительство и ЦБ договорились общаться ради экономической стабильности

Ведомостивчера в 15:01

В правительстве сообщили о взаимодействии с ЦБ и рисках инфляции из-за выполнения госпрограмм

Вести.Ruвчера в 12:11

Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций для обеспечения стабильности

Известиявчера в 08:43

Правительство и ЦБ создадут рабочую группу по финрынкам и экономике

РБКвчера в 10:27

Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

РИА Новостивчера в 08:56

Правительство и ЦБ договорились о диалоге ради экономической стабильности

Forbesвчера в 10:44

Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций по ситуации в экономике

Rambler News Serviceвчера в 08:22
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Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Политика

ГД приняла закон о звании ветерана для военных в Крыму и Севастополе

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым распространяется возможность присвоения звания "Ветеран военной службы" военнослужащим, проходившим военную службу в Вооруженных Силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав РФ.
РИА Новости 05:42
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК 05:37
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде

RT на русском 05:51
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова вчера в 00:21
Шоу-бизнес

Дарья Мороз была инициатором развода с Богомоловым

WomanHit.ru 04:26
Политика

Сенат США проголосовал против импичмента Трампа

52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Коммерсантъ вчера в 16:32
Политика

Путин: коллайдер NICA в Дубне будет запущен до конца 2022 года

Президент Владимир Путин сообщил, что до конца 2022 года в подмосковной Дубне будет запущен коллайдер NICA, к концу 2023 года - установка СКИФ в Новосибирске.
Московский Комсомолец 06:32
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Футбол

Слуцкий позвонил Кокорину насчет возможного перехода в «Рубин»

ProstoProSport 06:40
Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
RT на русском 01:02
Общество

Путин поручил выделить дополнительные средства на ремонт жилья и дорог в Крыму

Интерфакс 06:21
Происшествия

«Инфофлот» опроверг сообщение о своих туристах на Diamond Princess

Круизный центр "Инфофлот", специализирующийся на продаже круизных туров, опровергает сообщение Ассоциации туроператоров (АТОР) о наличии своих туристов на задержанном из-за выявления коронавируса среди пассажиров лайнере Diamond Princess, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 06:16
Экономика

«Магнит» замедлит рост сети в 2020 году

В 2020 г. компания планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерена закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов.
Ведомости 02:37
Армия и оружие

Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400

Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
РИА Новости 04:12
Происшествия

В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам

В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.
Вести.Ru 06:17
Происшествия

В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных

Интерфакс 00:29
Экономика

Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
Ведомости вчера в 17:09
Происшествия

Опубликовано фото с места поджога здания Никулинского суда в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото из Никулинского районного суда на Мичуринском проспекте в Москве, где утром 6 февраля в окно зала судебных заседаний бросили бутылку с зажигательной смесью.
Известия 05:20
Происшествия

В Прокопьевске мужчина сжёг двух детей, чтобы не платить алименты

В Кузбассе суд вынес обвинительный приговор 39-летнему мужчине, который убил двух своих детей, чтобы не платить алименты.
Регион online 06:18
Экономика

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

Стоимость жилья в России может подорожать в ближайшие два года на 25%.
ТАСС вчера в 17:05
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Кино

Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Киноафиша России 05:32
Здоровье

На деснах итальянки выросли волосы

Итальянка обратилась к врачам с жалобами на волосы, растущие на деснах.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика

В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса

Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
REGNUM вчера в 19:29
Политика

Польские госкомпании отказались от закупок угля в России

Польские государственные компании прекратят импортировать уголь из России.
Известия 05:52
Здоровье

В Самаре объяснили, почему онкобольная ежедневно ездит за таблеткой

Больной раком жительнице Самары приходится каждый день ездить в онкодиспансер за таблеткой, так как препарат включили в список льготного лекарственного обеспечения только с 1 января 2020 года, после закупки лекарства женщина будет принимать его дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
РИА Новости вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Анна Семенович перенесла операцию на ноге

Певица Анна Семенович у себя в Instagram рассказала о перенесенной операции.
Газета.Ru 02:05
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости 03:43
Политика

Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке

Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:34
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный и политический деятель, учёный-экономист. Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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