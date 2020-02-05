Экономика
Политическая ЭкспертизаЦБ и правительство выработают механизм консультаций
Кабмин и Центробанк России договорились о создании постоянно действующего консультационного механизма по оценке ситуации в экономике. Потребность в нем возникла в связи с реализацией нацпроектов. Об этом рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций по ситуации в экономике
Rambler News Serviceвчера в 08:22
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Экономика
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Банк России начал работу по отзыву лицензий у недобросовестных банков с 2013 года.
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В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Экономика
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TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
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Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
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Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида
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Месси задумался об уходе из «Барселоны»
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Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии: два человека погибли
Железнодорожная авария произошла на севере Италии - скоростной поезд сошел с рельсов, в результате чего погибли два человека, еще 30 ранены, пишет РИА Новости.
Происшествия
Под Красноярском более 25 машин столкнулись в семи ДТП из-за тумана
На трассе в Красноярском крае из-за тумана произошло семь аварий, в которые попали 29 машин, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Гаджеты
Распродажа: Samsung предлагает купить два телевизора по цене одного
Samsung UHD 4K Smart TV NU7090 Series 7 за 57 990 рублей; вместе с ней идет подарочный Samsung HD Flat TV H4080 Series 4 с диагональю 24 дюйма (его обычная цена – 11 990 рублей).
Кино
В сети появились первые кадры со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
Жители Сан-Франциско заметили Киану Ривза со съемочной группой "Матрицы 4" на одной из улиц города.
Политика
В Чувашии ещё один министр отправлен в отставку
Как сообщало ИА REGNUM, 31 января 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев отправил правительство в отставку.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Общество
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Ургант отчитал "автора" неудачной шутки о снижении требований к космонавтам.
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«Спартак» сравнял счет в матче с «Локомотивом»
«Спартак» сравнял счет в матче предсезонного турнира в Дохе против «Локомотива». На 49-й минуте отличился Илья Гапонов.
Здоровье
В Китае у новорожденного обнаружили коронавирус
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Авто
Названы номинанты на звание «Всемирный автомобиль года»
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Здоровье
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"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
Здоровье
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В Калининграде на карантин по ОРВИ закрыли еще одну школу
В Калининграде на карантин по ОРВИ закрыли уже три школы - № 11, 19, 44, а также 53 класса 13 других школ города.
Происшествия
Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье
Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
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Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду
Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Происшествия
Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Транспорт
Парковка в Москве снова подорожает
Ощутимее всего подорожал район Якиманка: там появятся 24 дорогие улицы, сейчас на них машину можно оставить за 150 руб. за час.