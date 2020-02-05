Кабмин и Центробанк России договорились о создании постоянно действующего консультационного механизма по оценке ситуации в экономике. Потребность в нем возникла в связи с реализацией нацпроектов. Об этом рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Энергетика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Экономика «Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.

Гаджеты Распродажа: Samsung предлагает купить два телевизора по цене одного Samsung UHD 4K Smart TV NU7090 Series 7 за 57 990 рублей; вместе с ней идет подарочный Samsung HD Flat TV H4080 Series 4 с диагональю 24 дюйма (его обычная цена – 11 990 рублей).

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Здоровье В Китае у новорожденного обнаружили коронавирус В Китае у новорожденного младенца диагностировали коронавирус. Заболевание было выявлено спустя 30 часов после рождения.

Здоровье У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса "Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.