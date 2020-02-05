Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЦБ и правительство выработают механизм консультаций

Кабмин и Центробанк России договорились о создании постоянно действующего консультационного механизма по оценке ситуации в экономике. Потребность в нем возникла в связи с реализацией нацпроектов. Об этом рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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Правительство и ЦБ договорились общаться ради экономической стабильности

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Forbesвчера в 10:44

Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций по ситуации в экономике

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Правительство и ЦБ создадут рабочую группу по финрынкам и экономике

РБКвчера в 10:27
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный и политический деятель, учёный-экономист. Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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