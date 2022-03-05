Будьте в Плюсе

ЦБ и правительство запускают антикризисные программы льготного кредитования МСП

Российские власти подготовили антикризисные программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП).
Коммерсантъ
«Программа оборотного кредитования позволит малым предприятиям получить льготный кредит (или рефинансировать ранее полученный) по ставке не выше 15% годовых, а средним предприятиям — не выше 13,5%»,— сообщает ЦБ.
Коммерсантъ
Инвестиционные кредиты будут предоставляться по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с АО "Корпорация МСП".
Finam.Ru
На обе программы выделен лимит в размере 500 млрд рублей.
Finam.Ru

Подробнее о событии

ЦБ и правительство запускают антикризисные программы льготного кредитования МСП
Коммерсантъ09:34
ЦБ и правительство запустили антикризисные оборотные кредиты для малого и среднего бизнеса
РИА Новости09:24
Банк России совместно с Правительством запускает антикризисные программы льготного кредитования МСП
Глас Народа08:48
ЦБ запустит антикризисные программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса
ТАСС09:02
ЦБ разработал новые антикризисные льготные кредиты для МСП
Российская газета08:53
ЦБ и кабмин запускают льготные программы кредитования бизнеса
Ведомости09:22
Центробанк разработал программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса
Московский Комсомолец08:45

Интересное

Путин пообещал выработать систему поддержки семей с детьми до 18 лет

Власти России окажут поддержку семьям с детьми, заявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ09:47

В Италии заявили об аресте виллы Соловьева на озере Комо

Как сообщает La Repubblica, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо стоимостью €8 млн, а также о вилле на Сардинии (по данным издания, она принадлежит Усманову, стоимость — около €16 млн).
РБК07:33

Замглавы МИД Рябков вручил послу США ноту протеста из-за высказываний сенатора Грэма

"Пятого марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. А. Рябков вручил вызванному в МИД России Послу США в Москве Дж. Салливану ноту протеста в связи с известными провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Л. Грэма", - говорится в сообщении.
РИА Новости09:40

ФСБ задержала в Рязанской области сторонника украинских неонацистов

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в Рязанской области был задержан гражданин России 2004 года рождения, который занимался администрированием в закрытых группах в мессенджерах и соцсетях по заданию главаря группировки - гражданина Украины Егора Краснова.
Российская газета09:59

Путин заявил об отсутствии в России внешней агрессии для введения военного положения

Военное положение вводится в стране по закону по указу главы государства в случае внешней агрессии. В настоящее время в России такой нет.
Lenta.ru08:19

Блогер Шарий: переговорщика Киреева убили в центре Киева у здания суда

Члена первой украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева "на самом деле" застрелили у здания суда в центре Киева, утверждает блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости07:36

Захарова заявила, что Москва не забудет сотрудничество Лондона с националистами на Украине

Россия не забудет Лондону сотрудничества с националистами на Украине и киевским режимом, а также поставки вооружений, которые применяют против военных РФ, заявили в российском дипведомстве.
РИА Новости09:52

Лоукостер «Победа» с 8 марта приостанавливает полеты за границу

Ранее Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, с просьбой приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта.
Lenta.ru10:01

Путин: разговоры о размещении ядерного оружия на Украине ставят под сомнение ее будущее

«Люди, которые не хотят этого понять, особенно из числа сегодняшнего руководства, должны понять, что если дальше они будут продолжать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности», — сказал глава государства.
Lenta.ru09:36

Х5 Group ограничила большие объемы закупок для покупателей

Магазины Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») ограничили большие объемы закупки покупателями некоторых товаров из-за всплеска спроса, со ссылкой на сообщение компании передает ТАСС.
РБК06:37