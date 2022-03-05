«Программа оборотного кредитования позволит малым предприятиям получить льготный кредит (или рефинансировать ранее полученный) по ставке не выше 15% годовых, а средним предприятиям — не выше 13,5%»,— сообщает ЦБ.
"Пятого марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. А. Рябков вручил вызванному в МИД России Послу США в Москве Дж. Салливану ноту протеста в связи с известными провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Л. Грэма", - говорится в сообщении.
Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в Рязанской области был задержан гражданин России 2004 года рождения, который занимался администрированием в закрытых группах в мессенджерах и соцсетях по заданию главаря группировки - гражданина Украины Егора Краснова.
«Люди, которые не хотят этого понять, особенно из числа сегодняшнего руководства, должны понять, что если дальше они будут продолжать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности», — сказал глава государства.