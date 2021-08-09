Сворачивания рынка ожидать не стоит — Банк России неоднократно давал понять страховщикам, что не намерен уничтожать площадку, на которую может перетечь часть из 32 трлн руб. средств физлиц, находящихся на счетах банков.
Немецкий ресурс WinFuture обнародовал подробные технические характеристики смартфона Galaxy Z Flip 3, который компания Samsung официально представит 11 августа на очередном мероприятии Galaxy Unpacked.
Число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области увеличилось до 13 человек, из которых 12 госпитализированы, в том числе двое в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.