Число пострадавших в ДТП под Саратовом выросло до 13 человек

Число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области увеличилось до 13 человек, из которых 12 госпитализированы, в том числе двое в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.