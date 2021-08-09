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Страховщики выступили против предложенных ЦБ требований к страхованию жизни

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился в Центробанк с критикой предложенных регулятором требований к страхованию жизни.
Forbes
Предметом недовольства страховщиков стала новая версия проекта указания ЦБ о минимальных требованиях к страхованию жизни.
Коммерсантъ
Сворачивания рынка ожидать не стоит — Банк России неоднократно давал понять страховщикам, что не намерен уничтожать площадку, на которую может перетечь часть из 32 трлн руб. средств физлиц, находящихся на счетах банков.
Коммерсантъ
По данным ЦБ, российские банки в мае 2021 года сократили объем вкладов физлиц на 1,5%, до 32,4 трлн руб.
Коммерсантъ

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Страховщики выступили против предложенных ЦБ требований к страхованию жизни

Forbes00:03

ЦБ и страховой сектор пытаются договориться об инвестициях без последствий

Коммерсантъ17:57
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