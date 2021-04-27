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ЦБ: инфляционные ожидания населения в апреле достигли максимума с февраля 2017 года

Инфляционные ожидания населения России в апреле значительно увеличились по сравнению с мартом, достигли максимума с февраля 2017 года. Такие данные приводит Центробанк РФ в своем комментарии. По заказу ЦБ ООО "инФОМ" провело опрос.В источнике
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С чего всё началось

В апреле инфляционные ожидания населения значительно увеличились, достигнув максимальных значений с февраля 2017 года, сообщается на официальном сайте
 Банка России.

Подробнее о событии

Россияне стали ждать максимального за четыре года роста цен

РБК26 апреля в 11:59

В ЦБ сообщили, что инфляционные ожидания населения в апреле выросли до 11,9%

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Инфляционные ожидания населения и бизнеса в апреле увеличились - ЦБ РФ

Финмаркет26 апреля в 11:31

Инфляционные ожидания россиян достигли максимальных значений с февраля 2017 года

Finam.Ru26 апреля в 11:28

Пашня прямо по курсу

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Центробанк отмечает резкий скачок инфляционных ожиданий россиян

ПРАЙМ26 апреля в 11:07

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