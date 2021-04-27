Инфляционные ожидания населения России в апреле значительно увеличились по сравнению с мартом, достигли максимума с февраля 2017 года. Такие данные приводит Центробанк РФ в своем комментарии. По заказу ЦБ ООО "инФОМ" провело опрос.

С чего всё началось В апреле инфляционные ожидания населения значительно увеличились, достигнув максимальных значений с февраля 2017 года, сообщается на официальном сайте Банка России. Финансовая газета 26 апреля в 13:27