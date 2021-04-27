ЦБ: инфляционные ожидания населения в апреле достигли максимума с февраля 2017 года
Инфляционные ожидания населения России в апреле значительно увеличились по сравнению с мартом, достигли максимума с февраля 2017 года. Такие данные приводит Центробанк РФ в своем комментарии. По заказу ЦБ ООО "инФОМ" провело опрос.В источнике
С чего всё началось
В апреле инфляционные ожидания населения значительно увеличились, достигнув максимальных значений с февраля 2017 года, сообщается на официальном сайте
Банка России.
Подробнее о событии
Инфляционные ожидания россиян достигли максимальных значений с февраля 2017 года
Finam.Ru26 апреля в 11:28