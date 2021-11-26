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ЦБ: инфляционные ожидания населения в ноябре снизились до 13,5%

Инфляционные ожидания населения России в ноябре незначительно снизились.
Деловое.ТВ
Курс нацвалюты при формировании своих инфляционных ожиданий учитывают 40% опрошенных.
Milknews.ru
Как следует из опроса инФОМ, население оценивает инфляцию за прошлые 12 месяцев в 16,2%. В октябре показатель был выше — 16,3%. В среднем по 2020 году население оценивало рост цен на 8,3%.
Коммерсантъ
Медианная оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции, согласно опросу "инФОМ", в ноябре составила 13,5%, снизившись на 0,1 процентного пункта (п.п.) к октябрю.
Milknews.ru

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Инфляционные ожидания населения России в ноябре снизились до 13,5%
REGNUMвчера в 11:59
Инфляционные ожидания населения России в ноябре снизились до 13,5 процентов
Центральная Служба Новостейвчера в 13:44
Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились
Коммерсантъвчера в 12:10
ЦБ: инфляционные ожидания населения в ноябре снизились до 13,5%
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