Деловое.ТВЦБ: инфляционные ожидания населения в ноябре снизились до 13,5%Инфляционные ожидания населения России в ноябре незначительно снизились.Деловое.ТВКурс нацвалюты при формировании своих инфляционных ожиданий учитывают 40% опрошенных.Milknews.ruКак следует из опроса инФОМ, население оценивает инфляцию за прошлые 12 месяцев в 16,2%. В октябре показатель был выше — 16,3%. В среднем по 2020 году население оценивало рост цен на 8,3%.КоммерсантъМедианная оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции, согласно опросу "инФОМ", в ноябре составила 13,5%, снизившись на 0,1 процентного пункта (п.п.) к октябрю.Milknews.ruЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейREGNUMПодробнее о событииИнфляционные ожидания населения России в ноябре снизились до 13,5%REGNUMвчера в 11:59Инфляционные ожидания населения России в ноябре снизились до 13,5 процентовЦентральная Служба Новостейвчера в 13:44Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизилисьКоммерсантъвчера в 12:10ЦБ: инфляционные ожидания населения в ноябре снизились до 13,5%Деловое.ТВ01:25ЦБ: инфляционные ожидания снизились в ноябреОбщественная служба новостейвчера в 11:55ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий в ноябреТАССвчера в 11:35Показать ещёОценить17Поделиться