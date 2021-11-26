Россия сократила разрыв от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам прошедшей еврокубковой недели России удалось сократить отставание на 0,2 балла от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА, а также увеличить отрыв от Украины до 1,282 балла.