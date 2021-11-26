Депутаты Псковского областного собрания поддержали проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который предусматривает введение QR-кодов для посещения массовых мероприятий, объектов культуры и общепита.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил о вероятности заболеть «черной плесенью» в России при определенных условиях.
Новая методика потребовалась для сопоставления данных по уровню бедности населения, когда прожиточный минимум рассчитывался на основе потребительской корзины, с текущими показателями, которые получают исходя из соотношения с медианным доходом.