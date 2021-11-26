Будьте в Плюсе

ЦБ: инфляционные ожидания населения в ноябре снизились до 13,5%

Показатель остается вблизи многолетнего максимума.
Деловое.ТВ
Курс нацвалюты при формировании своих инфляционных ожиданий учитывают 40% опрошенных.
Milknews.ru
Медианная оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции, согласно опросу "инФОМ", в ноябре составила 13,5%, снизившись на 0,1 процентного пункта (п.п.) к октябрю.
Milknews.ru
Банк России считает, что снижению оценок ожидаемой инфляции могло способствовать укрепление рубля в октябре.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

ЦБ заявил, что инфляционные ожидания населения России в ноябре снизились до 13,5%
Solenka.info02:58
ЦБ: инфляционные ожидания населения в ноябре снизились до 13,5%
Деловое.ТВ01:25
ЦБ: инфляционные ожидания снизились в ноябре
Общественная служба новостейвчера в 11:55
Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились
Коммерсантъвчера в 12:10
Инфляционные ожидания населения России в ноябре снизились до 13,5%
REGNUMвчера в 11:59
Инфляционные ожидания населения России в ноябре снизились до 13,5 процентов
Центральная Служба Новостейвчера в 13:44
ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий в ноябре
ТАССвчера в 11:35

Интересное

Полиция задержала блогера, справлявшего нужду у портрета ветерана в Москве

Сотрудники полиции задержали блогера, который справил нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны в районе Измайлово в Москве и разместил соответствующее видео в интернете.
ТАСС00:21

Псковские депутаты поддержали проект федерального закона о QR-кодах

Депутаты Псковского областного собрания поддержали проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который предусматривает введение QR-кодов для посещения массовых мероприятий, объектов культуры и общепита.
ТАССвчера в 05:15

Инфекционист Горелов: «черная плесень» может развиться в России при определенных условиях

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил о вероятности заболеть «черной плесенью» в России при определенных условиях.
Lenta.ru17:21

Минтруд предложил новую методику оценки уровня бедности в России

Новая методика потребовалась для сопоставления данных по уровню бедности населения, когда прожиточный минимум рассчитывался на основе потребительской корзины, с текущими показателями, которые получают исходя из соотношения с медианным доходом.
Российская газета02:47