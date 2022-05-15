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ЦБ инициировал блокировку около 90 тыс. номеров телефонных мошенников

По предварительным данным, в I квартале 2022 года Банк России инициировал блокировку примерно 90 тыс. мошеннических телефонных номеров.
Известия
По словам директора департамента, в 2021 году была инициирована блокировка более 179 тыс. номеров телефонов, используемых злоумышленниками для хищения денег у граждан, что в 6,7 раза больше, чем годом ранее.
Известия
Кстати, незначительно снизилась и активность мошенников, которые занимаются хищением денег с помощью "фальшивых" сайтов.
РЕН ТВ
ЦБ инициировал блокировку около 1,3 тыс. фишингогвых сайтов против 1,5 тыс. в октябре-декабре.
Известия

Подробнее о событии

Около 90 тысяч мошеннических телефонных номеров заблокировали в России за три месяца 2022 года
РЕН ТВ19:36
Центробанк инициировал блокировку около 90 тыс. номеров телефонных мошенников в I квартале 2022 года
Online47.ru19:25
ЦБ инициировал блокировку около 90 тыс. номеров телефонных мошенников
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