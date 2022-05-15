По словам директора департамента, в 2021 году была инициирована блокировка более 179 тыс. номеров телефонов, используемых злоумышленниками для хищения денег у граждан, что в 6,7 раза больше, чем годом ранее.
Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки мощи Вооруженных сил России, передает РИА "Новости" со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил страны (ВСУ), следует из текста указа, который опубликован на сайте главы государства.