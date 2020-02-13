Экономика
РБКЦБ исключил влияние продажи Сбербанка на валютный рынок
Банк России исходит из того, что сделка по продаже Сбербанка не окажет «значимого влияния на валютный рынок». ЦБ будет осуществлять операции на валютном рынке, они будут «растянуты во времени» и «равномерны».
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Глава ЦБ: продажа акций Сбербанка не повлияет на курс рубля и денежно-кредитную политику
ТАСС13 февраля в 07:59
ЦБ не ждет существенного влияния продажи Сбербанка на инфляцию и курс рубля
Коммерсантъ13 февраля в 10:22
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