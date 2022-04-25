КоммерсантъЦБ изменил порядок расчета курсов валютЦентробанк (ЦБ) России будет устанавливать официальные курсы валют на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.КоммерсантъРубль обвалился в конце февраля на фоне введения западных санкций.РБКДо марта ЦБ применял временной диапазон расчета официального курса с 10:00 до 11:30 мск.ForbesЦБ пока ограничивается косметическими мерами, препятствующими излишнему укреплению рубля.КоммерсантъЧитать далееСвернутьФАНФАНРБКRT на русскомЭкономика сегодняГлас НародаРамблерT24Бизнес журналРоссийская газета7 новостейИзвестияПрофильFrank MediaНТВПодробнее о событииЦБ будет устанавливать официальные курсы доллара, евро и юаня по средневзвешенному курсу на МосбиржеПРАЙМ02:11ЦБ РФ объявил об изменении порядка расчета официальных курсов доллара, евро и юаняЭкономика сегодня02:20ЦБ будет устанавливать курсы валют по средневзвешенному курсу на Мосбирже с 10:00 до 15:30РИА Новости02:16ЦБ изменил порядок расчета курсов валютКоммерсантъ02:14ЦБ изменил порядок расчета курсов валютРБК02:32Банк России изменил порядок расчёта официальных курсов иностранных валютRT на русском02:10Банк России изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валютГлас Народа02:02Показать ещёОценить225Поделиться