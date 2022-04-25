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ЦБ изменил порядок расчета курсов валют

Центробанк (ЦБ) России будет устанавливать официальные курсы валют на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Коммерсантъ
Рубль обвалился в конце февраля на фоне введения западных санкций.
РБК
До марта ЦБ применял временной диапазон расчета официального курса с 10:00 до 11:30 мск.
Forbes
ЦБ пока ограничивается косметическими мерами, препятствующими излишнему укреплению рубля.
Коммерсантъ

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ЦБ будет устанавливать официальные курсы доллара, евро и юаня по средневзвешенному курсу на Мосбирже
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ЦБ РФ объявил об изменении порядка расчета официальных курсов доллара, евро и юаня
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Банк России изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют
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