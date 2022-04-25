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ЦБ изменил порядок расчета курсов валют

Центробанк (ЦБ) России будет устанавливать официальные курсы валют на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Коммерсантъ
Изменения внесли «для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории РФ», уточнил регулятор.
Коммерсантъ
Также ЦБ будет использовать методику расчета курсов евро и юаня к рублю, аналогичную расчету официального курса доллара США, то есть на основании средневзвешенных курсов евро и юаня к рублю, рассчитанных по сделкам на Мосбирже с 10:00 до 15:30 мск.
Ведомости
ЦБ пока ограничивается косметическими мерами, препятствующими излишнему укреплению рубля.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

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