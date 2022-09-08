РБКЦБ изменил правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладовЦБ разрешил банкам выдавать клиентам наличные с валютных счетов и вкладов, зачисленные с 9 сентября, в рублях по курсу банка.РБКТакже до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.Frank MediaВыдача иностранной валюты осуществляется в долларах или евро, независимо от валюты вклада или счета.Finam.RuВ ЦБ отметили , что выдача наличных средств, зачисленных на валютный счет или вклад в банке с 00:00 мск 9 сентября 2022 года, будет проводиться в рублях по курсу банка.Frank MediaЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняDaily StormLife.ruГазета.RuПолитическая ЭкспертизаПарламентская газетаFrank MediaT24ИА Красная ВеснаФАНПрофильНациональная служба новостейКомсомольская правдаСпортКПAmurMedia.ruПодробнее о событииПолный запрет снят: ЦБ России обрадовал россиян неожиданным решением по покупке доллараСпортКПвчера в 10:54ЦБ России продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты до 9 марта 2023 годаLenta.ru12:21Центробанк продлил запрет на комиссию при выдаче валютыURA.Ru12:09ЦБ на полгода продлил запрет на банковские комиссии за снятие валютыКоммерсантъ12:03ЦБ изменил правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладовРБК12:28Центробанк продлил запрет взимать комиссию с физлиц при выдаче им валюты с вкладов и счетовКомсомольская правда12:22Банк России разъяснил применение ограничений на зачисление на зарубежные счета дивидендов и прибыли в инвалютеГарантвчера в 09:10Показать ещёОценить43Поделиться