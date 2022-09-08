Будьте в Плюсе

ЦБ изменил правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладов

ЦБ разрешил банкам выдавать клиентам наличные с валютных счетов и вкладов, зачисленные с 9 сентября, в рублях по курсу банка.
РБК
Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.
Frank Media
Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах или евро, независимо от валюты вклада или счета.
Finam.Ru
В ЦБ отметили , что выдача наличных средств, зачисленных на валютный счет или вклад в банке с 00:00 мск 9 сентября 2022 года, будет проводиться в рублях по курсу банка.
Frank Media

Подробнее о событии

Полный запрет снят: ЦБ России обрадовал россиян неожиданным решением по покупке доллара
СпортКПвчера в 10:54
ЦБ России продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты до 9 марта 2023 года
Lenta.ru12:21
Центробанк продлил запрет на комиссию при выдаче валюты
URA.Ru12:09
ЦБ на полгода продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты
Коммерсантъ12:03
ЦБ изменил правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладов
РБК12:28
Центробанк продлил запрет взимать комиссию с физлиц при выдаче им валюты с вкладов и счетов
Комсомольская правда12:22
Банк России разъяснил применение ограничений на зачисление на зарубежные счета дивидендов и прибыли в инвалюте
Гарантвчера в 09:10

Интересное

Телеведущий Иван Ургант исполнил песню в поддержку спецоперации России на Украине

«Иван Андреевич Ургант — оказывается — пророчески поддерживал спецоперацию еще много лет назад», — подписал свою публикацию журналист.
FBM.ru10:33

Sony Music Group объявила о полном уходе с российского рынка

Американская звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила о полном уходе из России.
ТАСС09:17

Путин ограничил для лиц из недружественных стран операции с долями в российских ООО

Президент России Владимир Путин установил для лиц из недружественных стран особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью (ООО).
ТАСС12:41

BV: Макрон не обладает необходимым политическим весом, чтобы ставить условия Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон находится не в той весовой категории, чтобы ставить условия российскому лидеру Владимиру Путину, пишет обозреватель Boulevard Voltaire Марк Бодрийе.
РИА Новости11:10

Букингемский дворец сообщил об обеспокоенности врачей здоровьем королевы Елизаветы II

Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением, сообщил в Букингемском дворце.
РИА Новости07:39

Читатели Daily Mail восхитились ультиматумом Путина Европе в вопросе поставок газа и нефти

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают предупреждение президента России Владимира Путина перестать поставлять газ и нефть в случае введения ограничения цен на эти энергоресурсы.
РИА Новости03:44

Rzeczpospolita: Польша намерена потребовать от Чехии вернуть 368,44 га территорий

Правительство Польши в ближайшее время может предъявить территориальные претензии к Чехии, пишет издание Rzeczpospolita.
РИА Новости09:02

ЦБ на полгода продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты

Банк России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче валюты с вкладов или счетов.
Коммерсантъ12:03

«Известия»: телефонные мошенники стали мстить людям, которые пытаются их разыграть

Мошенники начинают использовать номера таких людей в качестве подменных для своей деятельности, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова.
ТАСС03:27

В Херсонской области российские военные спасли подорвавшегося итальянского журналиста

Российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, освещавшему боевые действия со стороны ВСУ, сообщили в Минобороны.
РИА Новости08:23