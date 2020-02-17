Экономика
Невские НовостиЦБ изменит основания для блокировки счетов россиян
Новые критерии блокировки будут введены в рамках борьбы с отмыванием денег. Центральный банк России изменит критерии блокировки счетов жителей России банками. Список оснований для приостановки обслуживания счетов не обновляли восемь лет.
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с чего всё началось
Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.РБК16 февраля в 16:01
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ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
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Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Армия и оружие
Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи
Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Армия и оружие
ЛНР: Украинские силовики спровоцировали обострение в Донбассе
Технологии
Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет
Авто
Volkswagen готовит новый кроссовер семейства ID
Как сообщает автомобильное издание 32cars.ru, компания Volkswagen намерена выпустить новый электрический кроссовер к 2023 году.
Спорт
Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на «Ски Туре»
Музыка
Оззи Осборн отменил тур в США из-за болезни
Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил концерты в США в рамках тура NO MORE TOURS 2 (Больше никаких туров-2), так как отправится в Швейцарию для прохождения курса лечения, сообщается на сайте исполнителя.
Авто
АвтоВАЗ показал новый испытательный трек
"АвтоВАЗ" будет оценивать качество всех выпускаемых машин еще строже: отныне тестирование автомобилей Lada, Renault и Datsun проводится на крытой испытательной трассе, организованной в главном корпусе завода.
Происшествия
ФСБ задержала подростков за подготовку терактов в школах Крыма
Двое подростков из Керчи задержаны за подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Крыма, у них изъяты самодельные бомбы.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Как уточняется, для граждан КНР будет временно запрещён въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Общество
У Дмитрия Диброва случился микроинсульт
Авто
Началась серийная сборка Lada XRAY Cross Instinct
Информация об эксклюзивной комплектации Lada XRAY Cross появилась еще в 2019 году.
Армия и оружие
Китайские журналисты оценили шансы России в войне с США
Китайский журналист Чжугэ Сяочэ из издания Sina, оценил шансы российской армии против противников из США и заявил о том, что исход противостояния может решить как ядерное оружие России, так и ее обширные территории.
Политика
США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу
США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Политика
Кремль ответил на угрозы Лукашенко
«Воздержусь от комментариев, иногда действительно эмоции берут верх», — сообщил Песков, комментируя фразы президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно том, что Минск способен начать брать транзитную нефть, в случае если не получит требуемых объемов сырья от Москвы.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти» из-за Венесуэлы
США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы, внеся в черный список дочернюю компанию российской нефтяной компании "Роснефть", которая, как считают в администрации президента Дональда Трампа, поддерживает действующего президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters.
Шоу-бизнес
Данила Козловский улетел в США на роды Зуевой
Известно, что Козловский и Зуев состоят в гражданском браке.
Происшествия
Второй россиянин заразился коронавирусом
Второй российский турист заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess, вставшем на якорь в Японии из-за карантина.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Публичный дебют намечен наженевский автосалон. Внешность нового поколения среднеразмерного кроссовера решена в более агрессивном стиле.
Здоровье
От коронавируса умер главврач больницы в Ухане
Шоу-бизнес
Месяц после родов: Эшли Грэм показала растяжки на животе
Модель продемонстрировала растяжки, которые остались на животе после беременности.
Авто
КамАЗ показал необычный беспилотный грузовик «Челнок»
Новинка именуемая «КамАЗ-Челнок» стала первым бескабинным грузовиком в истории завода.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Политика
МИД РФ: Россия и Турция подтвердили договоренности по Сирии
Россия и Турция подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по вопросу урегулирования в Сирии, сообщает 18 февраля МИД РФ по итогам российско-турецких консультаций в Москве.
Хоккей
Овечкин силовым приемом отправил игрока «Вегаса» на скамейку запасных
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.