Экономика

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Новые критерии блокировки будут введены в рамках борьбы с отмыванием денег. Центральный банк России изменит критерии блокировки счетов жителей России банками. Список оснований для приостановки обслуживания счетов не обновляли восемь лет.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
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Как уточняется, для граждан КНР будет временно запрещён въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

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Второй россиянин заразился коронавирусом

Второй российский турист заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess, вставшем на якорь в Японии из-за карантина.
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МИД РФ: Россия и Турция подтвердили договоренности по Сирии

Россия и Турция подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по вопросу урегулирования в Сирии, сообщает 18 февраля МИД РФ по итогам российско-турецких консультаций в Москве.
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