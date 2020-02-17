Экономика

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Новые критерии блокировки будут введены в рамках борьбы с отмыванием денег. Центральный банк России изменит критерии блокировки счетов жителей России банками. Список оснований для приостановки обслуживания счетов не обновляли восемь лет.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
РБК16 февраля в 16:01

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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом

Царьград18 февраля в 06:27

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК17 февраля в 00:01

Эксперт назвал последствия изменений оснований для блокировки счетов

РИА Новости17 февраля в 03:57

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы17 февраля в 03:30

Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

REGNUM18 февраля в 03:26

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Коммерсантъ16 февраля в 18:53

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20
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Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 18:36
Авто

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Компания "Супер-Авто" из Тольятти сообщила о старте приёма заявок на машины семейства Lada Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объёмом 1,8 литра.
SpeedMe вчера в 14:09
Происшествия

ГИБДД начала ловить на дорогах неплательщиков с помощью приставов

Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Газета.Ru 00:20
Происшествия

МВД объявило в розыск трех дагестанцев, пропавших в Грозном

Трое уроженцев Дагестана, пропавших в Грозном, объявлены в розыск.
Молодежь Дагестана 03:03
Общество

Эвакуированные из Китая украинцы пройдут карантин в Полтавской области

РИА Новости 02:13
Происшествия

Красноярец на машине сбил журналиста при попытке взять интервью

По предварительным данным, журналист пытался взять интервью у жителя Красноярска.
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Стрелка из кальянных в Ханау нашли дома мертвым

Полиция земли Гессен нашла тела двух человек в квартире в Кессельштадте. Один из них — предполагаемый стрелок из кальянных в Ханау.
Вести.Ru 02:25
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 18 февраля в 03:53
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Бен Аффлек рассказал, почему отказался от роли Бэтмена

Американский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признал, что развод и отказ от роли Бэтмена в его жизни произошли из-за алкоголизма.
Народные новости 18 февраля в 22:42
Происшествия

Гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» арестован на два месяца

Ленинский районный суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца гендиректору особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемию Кызласову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Коммерсантъ 00:49
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:17
Общество

ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД пресекли деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 российских регионов.
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В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета 18 февраля в 06:15
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Трамп хотел помиловать Ассанжа в обмен на оправдание России, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп в 2017 году предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в обмен на заверения с его стороны, что Россия не причастна к утечке электронных писем Демократической партии, сообщает газета Guardian со ссылкой на суд.
РИА Новости вчера в 14:39
Биатлон

Фуркад прокомментировал победу в индивидуальной гонке на ЧМ

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который проходит в Антхольце, передает Biathlon.com.ua.
Газета.Ru 00:41
Происшествия

СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане

Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
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Умер изобретатель команд «Cut», «Copy» и «Paste»

В США в возрасте 74 лет умер программист и специалист в сфере вычислительных технологий Ларри Теслер, создатель команд о копировании Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v).
Интерфакс 03:07
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

АТВмедиа 01:00
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском вчера в 07:12
Политика

Власти Китая выдворяют из страны троих журналистов WSJ из-за заголовка

МИД Китая лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal (WSJ) в Пекине из-за названия одной из статей, опубликованных в газете.
Росбалт вчера в 17:20
Политика

Путин описал свою жизнь словами «очень хорошо»

Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова. «Очень хорошо», — описал свою жизнь глава государства.
Lenta.ru 02:12
Происшествия

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

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Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

RT на русском вчера в 23:43
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Роскачество представило рейтинг ликерных вин

Роскачество составило рейтинг ликерных вин из российского винограда, сообщили в организации.
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THQ Nordic сделает полноценный ремейк Gothic

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Технологии

Google неожиданно выпустила Android 11

Как и полагается, Android 11 Developer Preview пока можно установить лишь на смартфоны Google Pixel, хотя первые модели в списке совместимости уже отсутствуют.
iXBT.com вчера в 14:14
Армия и оружие

Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

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Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости вчера в 08:56
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