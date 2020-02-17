Экономика
Невские НовостиЦБ изменит основания для блокировки счетов россиян
Новые критерии блокировки будут введены в рамках борьбы с отмыванием денег. Центральный банк России изменит критерии блокировки счетов жителей России банками. Список оснований для приостановки обслуживания счетов не обновляли восемь лет.
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с чего всё началось
Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.РБК16 февраля в 16:01
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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом
Царьград18 февраля в 06:27
ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
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Экономика
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Президент США Дональд Трамп в 2017 году предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в обмен на заверения с его стороны, что Россия не причастна к утечке электронных писем Демократической партии, сообщает газета Guardian со ссылкой на суд.
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Умер изобретатель команд «Cut», «Copy» и «Paste»
В США в возрасте 74 лет умер программист и специалист в сфере вычислительных технологий Ларри Теслер, создатель команд о копировании Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v).
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