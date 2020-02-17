Экономика
Невские НовостиЦБ изменит основания для блокировки счетов россиян
Новые критерии блокировки будут введены в рамках борьбы с отмыванием денег. Центральный банк России изменит критерии блокировки счетов жителей России банками. Список оснований для приостановки обслуживания счетов не обновляли восемь лет.
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с чего всё началось
Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.РБК16 февраля в 16:01
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ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
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В начале торговой сессии в четверг, 20 февраля, рубль снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
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В Красноярске водитель сбил журналиста при попытке взять интервью
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