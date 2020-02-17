Экономика

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Новые критерии блокировки будут введены в рамках борьбы с отмыванием денег. Центральный банк России изменит критерии блокировки счетов жителей России банками. Список оснований для приостановки обслуживания счетов не обновляли восемь лет.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
РБК16 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

REGNUM18 февраля в 03:26

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы17 февраля в 03:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК17 февраля в 00:01

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Коммерсантъ16 февраля в 18:53

Зачем ЦБ готовит новые правила блокировки банковских счетов

News.ru17 февраля в 08:25
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Происшествия

Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области

С 13 по 17 февраля 2020 года китаец проходил лечение в Железногорской городской больнице № 2 с подозрением на ОРВИ, после чего вылечился и был выписан.
Вести.Ru вчера в 10:30
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Происшествия

Стрелка из кальянных в Ханау нашли дома мертвым

Полиция земли Гессен нашла тела двух человек в квартире в Кессельштадте. Один из них — предполагаемый стрелок из кальянных в Ханау.
Вести.Ru 02:25
Происшествия

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Полиция Австралии подтвердила утечку секретных данных по делу сбитого в Донбассе MH17.
Lenta.ru 01:42
Авто

«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes

После появления болида Racing Point RP20 на тестах в Барселоне, его тут же окрестили копией прошлогодней машины Mercedes.
Motorsport.com Россия 01:41
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 01:39
Кино

Как снимался фильм «Калашников»

RT на русском 18 февраля в 12:29
Экономика

ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП

Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Коммерсантъ 01:50
Происшествия

Суд арестовал шесть граждан Киргизии, подозреваемых в экстремизме

Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации.
Вести.Ru 03:03
Общество

Самолет из Уханя не может приземлиться в аэропорту Харькова — СМИ

REGNUM 02:41
Происшествия

В Азовском море найдены сети арестованных украинских браконьеров

Российская газета 02:38
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

RT на русском вчера в 23:43
Общество

ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД пресекли деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 российских регионов.
RT на русском 01:16
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:32
Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей

Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей.
Газета.Ru 01:58
Армия и оружие

Депутат Рады Рахманин заявил о деморализации ВСУ в Донбассе

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Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
REGNUM вчера в 21:38
Финансы

Рубль незначительно снизился к доллару и евро

В начале торговой сессии в четверг, 20 февраля, рубль снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 02:48
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
Общество

Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Коммерсантъ 00:49
Единоборства

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
RT на русском 00:54
Политика

Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
RT на русском вчера в 17:27
Общество

Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
URA.Ru 18 февраля в 10:49
Общество

Производство холодильников «Саратов» закроют из-за высокой конкуренции

Генеральный директор СЭПО Евгений Резник объявил сотрудникам предприятия о прекращении производства холодильников «Саратов» 18 февраля, написала местная жительница Елена Мищенко в комментариях на странице губернатора Саратовской области Валерия Радаева в Instagram.
Ведомости 03:02
Политика

Зеленского назвали предателем во время визита в больницу

Во время визита в учреждение одна из женщин назвала главу государства предателем. Соответствующее видео было опубликовано телеканалом «НАШ».
iReactor вчера в 19:25
Политика

Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Компания вчера в 10:32
Происшествия

В Красноярске водитель сбил журналиста при попытке взять интервью

В свою очередь издание «Борус» сообщает, что журналиста сбил помощник красноярского политика Анатолия Быкова.
Говорит Москва 02:54
Политика

Лондон призвал Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс обратилась к российской стороне с просьбой прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс.
Деловое.ТВ вчера в 14:19
Биатлон

Тарьей Бё отказался комментировать свист трибун в адрес Логинова

Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не готов комментировать свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Чемпионат вчера в 13:08
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:17
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