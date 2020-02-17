Экономика
Невские НовостиЦБ изменит основания для блокировки счетов россиян
Новые критерии блокировки будут введены в рамках борьбы с отмыванием денег. Центральный банк России изменит критерии блокировки счетов жителей России банками. Список оснований для приостановки обслуживания счетов не обновляли восемь лет.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБК16 февраля в 16:01
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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом
Царьград18 февраля в 06:27
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Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Общество
Госдума одобрила расширение программы маткапитала
Депутаты Думы поддержали поправки, расширяющие программу маткапитала. В частности, действие программы продлено до 31 декабря 2026 года.
Общество
Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Киеве
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе
В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе. Президенты России и Турции планируют провести личную встречу.
Общество
В России принят закон о бесплатном питании для школьников
Краснодар, 19 февраля – Юг Times.Закон приняла вчера Госдума. Учеников младших классов теперь будут обеспечивать в школах горячим питанием.
Происшествия
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Авто
«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes
После появления болида Racing Point RP20 на тестах в Барселоне, его тут же окрестили копией прошлогодней машины Mercedes.
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Политика
Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
Авто
Jaguar Land Rover представил новый беспилотный проект
Компания Jaguar Land Rover разрабатывает новый проект беспилотной электрифицированной платформы, на базе которой будут выпускаться автомобили в любых конфигурациях.
Здоровье
Названо лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Происшествия
Стало известно о жертвах столкновения 200 автомобилей в Канаде
Ранее сообщалось, что в пригороде Монреаля Ла-Прери на одном из скоростных шоссе в результате плохой видимости из-за метели произошло массовое ДТП, участниками которого стали легковые и грузовые автомобили, а также рейсовый и школьный автобусы.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Общество
Forbes назвал самые дорогие компании Рунета
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс».
Политика
Путину рассказали шутку об отставке правительства
Президент России Владимир Путин обсудил в журналистом Андреем Ванденко шутку об отставке правительства.
Происшествия
Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области
Гражданин Китая, приехавший в Курскую область в конце 2019 года, в феврале переболел ОРВИ, а вскоре после выписки был найден мертвым с признаками насильственной смерти.
Гаджеты
Google неожиданно выпустила Android 11
Как и полагается, Android 11 Developer Preview пока можно установить лишь на смартфоны Google Pixel, хотя первые модели в списке совместимости уже отсутствуют.
Единоборства
Кадыров начал тренироваться с Емельяненко для совместного боя
Александр Емельяненко поделился информацией о том, что он в Чечне начал тренироваться К тренировкам известного бойца присоединился глава Чечни Рамзан Кадыров Нам еще предстоит определиться, кто из нас настоящий чемпион, – рассказал Кадыров Вы об этом сразу же узнаете, к сожалению, – парировал его Емельяненко.
Шоу-бизнес
Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
Christopher Khoury / Globallookpress 39-летний американский актер Элайджа Вуд, особенно известный благодаря роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", впервые стал отцом.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров
Ксения Бородина в очередной раз устроила скандал в Сети и резко ответила на нападки хейтеров, которые назвали ее мужа альфонсом.
Происшествия
В Крыму машина задавила двух женщин, переходивших дорогу
Две женщины, переходившие дорогу в Симферопольском районе Крыма, погибли в результате наезда автомобиля, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.
Общество
Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
Общество
Производство холодильников «Саратов» закроют из-за высокой конкуренции
Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекращает производство холодильников «Саратов», которое стало нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции на рынке, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.
Политика
Депутат Госдумы поведала об исчезновении в России нищих пенсионеров
В России в настоящее время не осталось нищих пенсионеров.
Происшествия
В Хабаровске студент получил восемь лет за подготовку теракта в школе
Первый Восточный окружной военный суд сегодня, 20 февраля, признал 19-летнего студента хабаровского Дальневосточного института управления РАНХиГС Александра Онуфриенко виновным в покушении на совершение теракта и подготовке к нему.
Общество
В ПФР раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки
Переход на электронные трудовые В декабре Госдума приняла пакет законопроектов, внесенных правительством, о введении в России электронных трудовых книжек.