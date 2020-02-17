Экономика

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Новые критерии блокировки будут введены в рамках борьбы с отмыванием денег. Центральный банк России изменит критерии блокировки счетов жителей России банками. Список оснований для приостановки обслуживания счетов не обновляли восемь лет.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК16 февраля в 16:01

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Подробности отставки Суркова, Мишустин приедет спасать Зауралье, Володин расхохотался на заседании Госдумы. Главное за день — в подборке URA.RU

URA.Ruвчера в 11:22

Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом

Царьград18 февраля в 06:27

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК17 февраля в 00:01

Зачем ЦБ готовит новые правила блокировки банковских счетов

News.ru17 февраля в 08:25

Эксперт назвал последствия изменений оснований для блокировки счетов

РИА Новости17 февраля в 03:57

Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

REGNUM18 февраля в 03:26

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Коммерсантъ16 февраля в 18:53
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Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Общество

Госдума одобрила расширение программы маткапитала

Депутаты Думы поддержали поправки, расширяющие программу маткапитала. В частности, действие программы продлено до 31 декабря 2026 года.
Вести.Ru вчера в 05:27
Общество

Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Киеве

Газета.Ru 03:45
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Политика

В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе

В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе. Президенты России и Турции планируют провести личную встречу.
Piter.tv 04:12
Общество

В России принят закон о бесплатном питании для школьников

Краснодар, 19 февраля – Юг Times.Закон приняла вчера Госдума. Учеников младших классов теперь будут обеспечивать в школах горячим питанием.
ЮГ Times вчера в 01:33
Происшествия

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс вчера в 23:45
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Российская газета 00:50
Авто

«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes

После появления болида Racing Point RP20 на тестах в Барселоне, его тут же окрестили копией прошлогодней машины Mercedes.
Motorsport.com Россия 01:41
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Политика

Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
RT на русском 03:57
Авто

Jaguar Land Rover представил новый беспилотный проект

Компания Jaguar Land Rover разрабатывает новый проект беспилотной электрифицированной платформы, на базе которой будут выпускаться автомобили в любых конфигурациях.
Тольятти-Новости 02:10
Здоровье

Названо лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Lenta.ru вчера в 14:17
Происшествия

Стало известно о жертвах столкновения 200 автомобилей в Канаде

Ранее сообщалось, что в пригороде Монреаля Ла-Прери на одном из скоростных шоссе в результате плохой видимости из-за метели произошло массовое ДТП, участниками которого стали легковые и грузовые автомобили, а также рейсовый и школьный автобусы.
Газета.Ru вчера в 19:14
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости 04:42
Общество

Forbes назвал самые дорогие компании Рунета

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс».
РБК 04:07
Политика

Путину рассказали шутку об отставке правительства

Президент России Владимир Путин обсудил в журналистом Андреем Ванденко шутку об отставке правительства.
Известия 02:03
Происшествия

Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области

Гражданин Китая, приехавший в Курскую область в конце 2019 года, в феврале переболел ОРВИ, а вскоре после выписки был найден мертвым с признаками насильственной смерти.
Вести.Ru вчера в 10:30
Гаджеты

Google неожиданно выпустила Android 11

Как и полагается, Android 11 Developer Preview пока можно установить лишь на смартфоны Google Pixel, хотя первые модели в списке совместимости уже отсутствуют.
iXBT.com вчера в 14:14
Единоборства

Кадыров начал тренироваться с Емельяненко для совместного боя

Александр Емельяненко поделился информацией о том, что он в Чечне начал тренироваться К тренировкам известного бойца присоединился глава Чечни Рамзан Кадыров Нам еще предстоит определиться, кто из нас настоящий чемпион, – рассказал Кадыров Вы об этом сразу же узнаете, к сожалению, – парировал его Емельяненко.
КМВ Новости вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

Christopher Khoury / Globallookpress 39-летний американский актер Элайджа Вуд, особенно известный благодаря роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", впервые стал отцом.
РЕН ТВ 03:17
Шоу-бизнес

Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров

Ксения Бородина в очередной раз устроила скандал в Сети и резко ответила на нападки хейтеров, которые назвали ее мужа альфонсом.
Экспресс газета 02:51
Происшествия

В Крыму машина задавила двух женщин, переходивших дорогу

Две женщины, переходившие дорогу в Симферопольском районе Крыма, погибли в результате наезда автомобиля, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.
РИА Новости 00:30
Общество

Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
URA.Ru 18 февраля в 10:49
Общество

Производство холодильников «Саратов» закроют из-за высокой конкуренции

Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекращает производство холодильников «Саратов», которое стало нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции на рынке, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.
Ведомости 03:02
Политика

Депутат Госдумы поведала об исчезновении в России нищих пенсионеров

В России в настоящее время не осталось нищих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 06:16
Происшествия

В Хабаровске студент получил восемь лет за подготовку теракта в школе

Первый Восточный окружной военный суд сегодня, 20 февраля, признал 19-летнего студента хабаровского Дальневосточного института управления РАНХиГС Александра Онуфриенко виновным в покушении на совершение теракта и подготовке к нему.
Коммерсантъ 04:38
Общество

В ПФР раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки

Переход на электронные трудовые В декабре Госдума приняла пакет законопроектов, внесенных правительством, о введении в России электронных трудовых книжек.
РИА Новости 03:12
Общество

Ветеранов в российском доме привязывали к кроватям и грабили

Lenta.ru 04:25
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