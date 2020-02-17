Экономика
АМИТЕЛЦБ изменит основания для блокировки счетов россиян
Центробанк России подготовил поправки в список операций, которые следует считать сомнительными, что будет являться основанием для блокировки счета, сообщает РБК. Это будет первое за восемь лет изменение списка.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБК16 февраля в 16:01
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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом
Царьград18 февраля в 06:27
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Биатлон
Норвежский биатлонист рассказал, что в его сборной думают о Логинове
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, как его сборная отреагировала на выступление россиянина Александра Логинова на чемпионате мира.
Общество
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Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекращает производство холодильников «Саратов», которое стало нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции на рынке, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Шоу-бизнес
Стриженовы вручили особый подарок Заворотнюк и Чернышеву
Супруги поблагодарили журнал за оказанную честь, но решили распорядиться наградой по своему усмотрению и передать её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышеву, которых в 2019 году ждало много испытаний.
Общество
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Здоровье
Врачам могут разрешить ставить диагнозы и лечить дистанционно
По действующему с 1 января 2018 г. закону в России можно проводить медицинские консультации онлайн, но ставить предварительные диагнозы и назначать лечение дистанционно пока запрещено.
Общество
В Энгельсе презентовали новый троллейбус «Адмирал»
Сегодня, 20 февраля, в Энгельсе завод электротранспорта ООО «ПК Транспортные системы» презентовал новый троллейбус «Адмирал».
Политика
Песков ответил на вопрос о низких доходах в России
Для повышения заработных плат в России создана целая программа, поэтому невозможно ожидать сиюминутного результата.
Авто
Опубликованы фотографии нового Kia Sorento
Обладателей Kia Sorento ждет установленная в салоне цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система и беспроводное зарядное устройство для гаджетов.
Политика
Путин пошутил из-за помех в работе микрофонов на коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на коллегии ФСБ в работе микрофонов, которые были установлены перед президентом, произошел сбой.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье: с дедовщиной разбирается суд
В Чите сегодня, 20 февраля, проходит очередное заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.
Происшествия
Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье
Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
Технологии
В США умер создатель комбинаций Ctrl+C и Ctrl+V
В США на 75-м году жизни умер создатель компьютерных функций «вырезать» (Ctrl+x), «копировать» (Ctrl+c), «вставить» (Ctrl+v) Ларри Теслер.
Происшествия
Лидера Братской ОПГ Моляка обвинили в ликвидации пятерых авторитетов
Перед судом присяжных предстали четверо подсудимых, среди которых бывший депутат думы Братска Вадим Моляков — предполагаемый лидер Братской ОПГ, известный по прозвищу Моляк, указывает издание «Тайшет24».
Футбол
Бывший игрок сборной Чехии Кадлец завершил карьеру в 27 лет
Полузащитник «Спарты» Вацлав Кадлец объявил о завершении карьеры.
Политика
Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Авто
Новый пикап Peugeot Landtrek представила компания
Французский бренд «Peugeot» и компания «Changan» разработали компактный пикап Landtrek, который станет конкурентом Toyota Hilux, Ford Ranger и Volkswagen Amarok.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Общество
Зеленский почтил память «героев Небесной сотни»
Президент Украины с супругой Еленой приняли участие в церемонии чествования памяти так называемых «героев Небесной сотни».
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в стране
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила свои сказанные накануне слова о том, что в стране нет нищих пенсионеров.