Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛЦБ изменит основания для блокировки счетов россиян

Центробанк России подготовил поправки в список операций, которые следует считать сомнительными, что будет являться основанием для блокировки счета, сообщает РБК. Это будет первое за восемь лет изменение списка.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК16 февраля в 16:01

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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом

Царьград18 февраля в 06:27

Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

REGNUM18 февраля в 03:26

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК17 февраля в 00:01

Зачем ЦБ готовит новые правила блокировки банковских счетов

News.ru17 февраля в 08:25

Эксперт назвал последствия изменений оснований для блокировки счетов

РИА Новости17 февраля в 03:57

ЦБ нашел новые поводы для блокировки банковских карт

Московский Комсомолец17 февраля в 10:33

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Коммерсантъ16 февраля в 18:53
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Биатлон

Норвежский биатлонист рассказал, что в его сборной думают о Логинове

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, как его сборная отреагировала на выступление россиянина Александра Логинова на чемпионате мира.
РИА Новости 04:23
Общество

Производство холодильников «Саратов» закроют из-за высокой конкуренции

Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекращает производство холодильников «Саратов», которое стало нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции на рынке, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.
Ведомости 03:02
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Шоу-бизнес

Стриженовы вручили особый подарок Заворотнюк и Чернышеву

Супруги поблагодарили журнал за оказанную честь, но решили распорядиться наградой по своему усмотрению и передать её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышеву, которых в 2019 году ждало много испытаний.
ToDay News Ufa вчера в 17:07
Общество

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Lenta.ru вчера в 15:18
Гаджеты

Biostar подтвердила поддержку Windows 7 для некоторых материнских плат

Игромания.ру 04:43
Здоровье

Врачам могут разрешить ставить диагнозы и лечить дистанционно

По действующему с 1 января 2018 г. закону в России можно проводить медицинские консультации онлайн, но ставить предварительные диагнозы и назначать лечение дистанционно пока запрещено.
Ведомости вчера в 14:42
Общество

В Энгельсе презентовали новый троллейбус «Адмирал»

Сегодня, 20 февраля, в Энгельсе завод электротранспорта ООО «ПК Транспортные системы» презентовал новый троллейбус «Адмирал».
Новости Саратова 05:05
Политика

Песков ответил на вопрос о низких доходах в России

Для повышения заработных плат в России создана целая программа, поэтому невозможно ожидать сиюминутного результата.
REGNUM 06:21
Авто

Опубликованы фотографии нового Kia Sorento

Обладателей Kia Sorento ждет установленная в салоне цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система и беспроводное зарядное устройство для гаджетов.
Ньюс-НН 17 февраля в 10:05
Происшествия

В Австралии подтвердили утечку секретных данных по делу MH17

Газета.Ru 05:11
Политика

Путин пошутил из-за помех в работе микрофонов на коллегии ФСБ

Во время выступления Владимира Путина на коллегии ФСБ в работе микрофонов, которые были установлены перед президентом, произошел сбой.
РБК 05:56
Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье: с дедовщиной разбирается суд

В Чите сегодня, 20 февраля, проходит очередное заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.
REGNUM 00:39
Происшествия

Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье

Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:36
Технологии

В США умер создатель комбинаций Ctrl+C и Ctrl+V

В США на 75-м году жизни умер создатель компьютерных функций «вырезать» (Ctrl+x), «копировать» (Ctrl+c), «вставить» (Ctrl+v) Ларри Теслер.
РБК 05:22
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
Происшествия

Лидера Братской ОПГ Моляка обвинили в ликвидации пятерых авторитетов

Перед судом присяжных предстали четверо подсудимых, среди которых бывший депутат думы Братска Вадим Моляков — предполагаемый лидер Братской ОПГ, известный по прозвищу Моляк, указывает издание «Тайшет24».
Lenta.ru 05:59
Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

BFM.ru 01:16
Футбол

Бывший игрок сборной Чехии Кадлец завершил карьеру в 27 лет

Полузащитник «Спарты» Вацлав Кадлец объявил о завершении карьеры.
Sport24.ru 05:34
Политика

Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности.
Народные новости 18 февраля в 11:44
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

АТВмедиа 01:00
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

REGNUM вчера в 18:50
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 17 февраля в 09:54
Авто

Новый пикап Peugeot Landtrek представила компания

Французский бренд «Peugeot» и компания «Changan» разработали компактный пикап Landtrek, который станет конкурентом Toyota Hilux, Ford Ranger и Volkswagen Amarok.
ГЛАС.RU 03:13
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Общество

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами прибыл в Харьков

РИА Новости 05:28
Общество

Зеленский почтил память «героев Небесной сотни»

Президент Украины с супругой Еленой приняли участие в церемонии чествования памяти так называемых «героев Небесной сотни».
Новостной фронт 03:20
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в стране

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила свои сказанные накануне слова о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
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