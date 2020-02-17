Экономика
АМИТЕЛЦБ изменит основания для блокировки счетов россиян
Центробанк России подготовил поправки в список операций, которые следует считать сомнительными, что будет являться основанием для блокировки счета, сообщает РБК. Это будет первое за восемь лет изменение списка.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБК16 февраля в 16:01
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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом
Царьград18 февраля в 06:27
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Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов
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Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
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На прошлой неделе появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и подробностям элементов «Русского Прадо».
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Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала
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Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, как его сборная отреагировала на выступление россиянина Александра Логинова на чемпионате мира.