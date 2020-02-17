ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.

с чего всё началось

Центробанк России подготовил поправки в список операций, которые следует считать сомнительными, что будет являться основанием для блокировки счета, сообщает РБК. Это будет первое за восемь лет изменение списка.

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