Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛЦБ изменит основания для блокировки счетов россиян

Центробанк России подготовил поправки в список операций, которые следует считать сомнительными, что будет являться основанием для блокировки счета, сообщает РБК. Это будет первое за восемь лет изменение списка.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК16 февраля в 16:01

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Эксперт назвал последствия изменений оснований для блокировки счетов

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Царьград18 февраля в 06:27

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК17 февраля в 00:01

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Коммерсантъ16 февраля в 18:53
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Происшествия

В Австралии сошел с рельсов поезд, два человека погибли

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Росбалт 05:19
Армия и оружие

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Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Экономика

МВФ: Украина без реформ через 20 лет станет на 20 процентов беднее

По пессимистичному сценарию МВФ, экономика Украины будет расти по 1,5 процента в год, и украинцы через 20 лет станут на 20 процентов беднее.
Вести.Ru 04:09
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
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Общество

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РИА Новости 05:28
Экономика

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных средств бюджета

Мишустин добавил, что контракты на строительство объектов и закупки в рамках национальных проектов должны заключаться в начале года, и отметил, что правительство до 1 января приняло все нормативные акты, которые необходимы для открытия бюджетных расходов.
ТАСС 04:19
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Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
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«Енисей» обыграл «Ротор» в матче Кубка ФНЛ

Футболисты «Енисея» нанесли поражение игрокам «Ротора» в матче 3-го тура группового этапа Кубка ФНЛ – 2:1. В составе победителей отличились Александр Ломакин и Владислав Шпитальный.
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Происшествия

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Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
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Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

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Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
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Армия и оружие

Сербия до конца недели получит первый российский комплекс «Панцирь-С1»

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Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

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Названо лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Lenta.ru вчера в 14:17
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Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

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Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
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Единоросс из Госдумы утверждает, что в России нет нищих пенсионеров

Думский депутат от "Единой России" Светлана Бессараб полагает, что в России не приходится говорить о драматичном материальном положении пенсионеров.
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Общество

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала

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Северная неделя вчера в 02:33
Армия и оружие

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
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Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

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Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, как его сборная отреагировала на выступление россиянина Александра Логинова на чемпионате мира.
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