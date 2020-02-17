Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК16 февраля в 16:01

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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом

Царьград06:27

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Ведомости16 февраля в 17:20

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

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Коммерсантъ16 февраля в 23:07

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РИА Новости16 февраля в 22:01

Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

REGNUM03:26
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