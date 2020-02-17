Экономика
Газета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов
Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБК16 февраля в 16:01
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ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
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Здоровье
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Хоккей
Наместников в меньшинстве забросил «Баффало». Видео
«Оттава» отыграла одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Футбол
Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения в матче с «Боруссией»
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар раскритиковал клуб после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" (1:2).
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Наука
По функциональным связям головного мозга удалось определить гендер
Ученые из Германии выяснили, что гендер человека можно определить по функциональным связям головного мозга.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Армия и оружие
Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Экономика
Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии
В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями.
Общество
В США арестовали «завербованного российским правительством» мексиканца
«Согласно судебным документам, должностное лицо из российского правительства завербовало Фуэнтеса в 2019 году и поручило ему арендовать определенную собственность в округе Майами-Дейд (штат Флорида)», — уточняется в документе.
Армия и оружие
Зеленский созывает СНБО из-за обострения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Политика
В Минске ответили на слова Пристайко о «войне» Белоруссии с Россией
В Минске слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об угрозе войны между Россией и Белоруссией назвали не очень обдуманными.
Общество
Россия приостанавливает въезд граждан Китая
Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.
Общество
Бывший бурятский чиновник займётся развитием туризма Алтая
Стало известно, чем займётся бывший заместитель министра туризма Бурятии Денис Ивлев Денис Ивлев, в начале февраля покинувший пост замминистра туризма Бурятии, займётся развитием туризма Алтайского края.
Армия и оружие
Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»
Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии
Наука
Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»
Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим риском» для компаний, давно существующих на рынке.
Биатлон
Биатлонист Устюгов сравнил свое допинг-дело с обвинением в убийстве
Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов высказался о расследовании его допингового дела и лишении его золота Олимпиады в Сочи 2014 года.
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
По словам Небензи, запрошено срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания, и оно состоится в начале следующей недели.
Общество
Закончился карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян
Карантин по коронавирусу для россиян и граждан СНГ в санатории "Градостроитель" под Тюменью закончился.
Кино
Казанцы смогут сняться в фильме Бекмамбетова про летчика Девятаева
В Кронштадте стартовали съемки фильма о подвиге группы Михаила Девятаева.
Энергетика
Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва в последней инстанции - Верховном суде Швеции - проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании "Газпром" в размере €1,4 млрд.
Здоровье
От коронавируса умер главный врач госпиталя в Ухане
В Ухане от коронавируса скончался главный врач госпиталя. Лю Чжимин умер на 52-ом году жизни, передает РИА Новости.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов утонул в Австралии
Российский композитор Андрей Иванов, известный как один из создателей музыкального проекта Triplex и автор саундтреков к фильмам и телесериалам, погиб в Австралии.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково
Экономика
В Якутии увеличили прожиточный минимум населения
В Якутии увеличилась величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.