ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.

с чего всё началось

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.

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