Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
Читать в источнике
Комментировать524
с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
РБКвчера в 16:01

Подробнее о событии

Основания для блокировки банками счетов ждет апгрейд

Газета.Ru06:37

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы03:30

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъвчера в 23:07

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новостивчера в 22:01

Основания для блокировки счетов россиян изменят

Lenta.ruвчера в 21:16

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Новый День 03:50
Гаджеты

В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10

В Microsoft отозвали недавнее обновление Windows 10 из-за наличия проблем. В компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
Дни24 вчера в 08:23
Биатлон

Норвежский биатлонист рассказал об угрозах смерти из России

ProstoProSport 06:33
Политика

МИД предупредил россиян о возможных рисках при посещении США

Министерство иностранных дел России порекомендовало россиянам, выезжающим в США, обратить внимание на угрозу возможного преследования американскими правоохранительными органами.
Известия 06:01
Происшествия

В Ростовской области нашли в реке тела двух пропавших детей

РИА Новости 06:10
Происшествия

В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

REGNUM 02:05
Общество

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Интерфакс 04:59
Политика

Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
RT на русском 04:36
Общество

Украинские пограничники задержали «гражданина СССР»

Украинские пограничники задержали мужчину, который при досмотре предъявил паспорт СССР.
Известия 05:50
Наука

Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

Источником распространения коронавируса COVID-19 стала китайская научная лаборатория, расположенная в провинции Ухань.
Городовой 05:58
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
РБК вчера в 12:54
Армия и оружие

Экипаж американского военного самолета быстро пожалел о приближении к российским базам в Сирии

К военным базам Российской Федерации в Сирии нагло подлетел американский военный самолет.
ИнфоСМИ 03:18
Происшествия

В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену

Российская газета вчера в 13:47
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru 15 февраля в 15:31
Здоровье

Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок

Минздрав России предлагает рассмотреть возможность расширения национального календаря прививок, в том числе включить туда вакцинацию от папилломавирусной инфекции, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.
РИА Новости 04:59
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина осваивают горные лыжи

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали свои силы на горных лыжах.
Актуальные Новости вчера в 10:28
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Политика

В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
REGNUM 04:51
Единоборства

Джон Джонс отреагировал на победу Яна Блаховича

FightTime.ru вчера в 01:05
Политика

МИД России назвал условие для проведения нового нормандского саммита

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая встреча в "нормандском формате" состоится только после реализации решений предыдущей, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 06:03
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Народные новости 15 февраля в 21:09
Шоу-бизнес

Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной

Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
RuNews24.ru 05:13
Футбол

Зидан прокомментировал гол Смолова в ворота «Реала»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о матче 24-го тура Примеры с "Сельтой".
Sport.ru 02:29
Культура

Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» утонул в Австралии

В Австралии погиб музыкант Андрей Иванов, автор знаменитого ремикса на саундтрек к сериалу «Бригада», основатель коллектива Triplex.
МР7.ру вчера в 04:00
Происшествия

Опубликовано видео нападения на московский храм

Вести.Ru 05:30
Кино

Бекмамбетов рассказал о невероятной истории летчика-героя Девятаева

Политическая Экспертиза 05:50
Культура

У властей попросили госсубсидии на игры, реалити-шоу и онлайн-фестивали

Документ есть в распоряжении РБК. Первая из трех планируемых волн конкурса стартовала 20 января.
РБК 06:21
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru вчера в 03:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное