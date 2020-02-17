Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет

Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Отмечается, что изменения были внесены в положение 375-П, касающееся признаков сомнительных операций.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБКвчера в 16:01

Подробнее о событии

Основания для блокировки банками счетов ждет апгрейд

Газета.Ru06:37

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы03:30

Основания для блокировки счетов россиян изменят

Lenta.ruвчера в 21:16

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъвчера в 23:07

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новостивчера в 22:01

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:01

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20
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Футбол

«Барселоне» разрешили купить нападающего после травмы Дембеле

«Барселона» получила разрешение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) пополнить состав нападающим, несмотря на закрытое трансферное окно.
Bookmaker-ratings.ru 06:13
Кино

Блогер добавил Тома Холланда и Дауни-младшего в «Назад в будущее»

Автор YouTube-канала EZRyderX47 заменил Кристофера Ллойда и Майкла Фокса на Роберта Дауни-младшего и Тома Холланда в культовой картине.
RuNews24.ru 04:54
Общество

Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»

Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
Актуальные Новости 04:52
Общество

Дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения

Пятый канал 06:58
Общество

«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), «Соллерс», хотят создать альянс.
Ведомости вчера в 13:58
Общество

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Интерфакс 04:59
Экономика

«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
РБК вчера в 22:00
Футбол

Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США

Мой Брянск 14 февраля в 13:48
Политика

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград

РИА Новости 06:07
Политика

В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР

Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
РИА Новости 06:35
Общество

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 04:01
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru вчера в 03:20
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Биатлон

Логинов выиграл бронзу чемпионата мира в гонке преследования

Rambler News Service вчера в 10:23
Политика

МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США

Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.
РИА Новости 05:56
Политика

Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
RT на русском 04:36
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Певица Алла Пугачева рассказала о пластических операциях, которые она перенесла.
Новый День 03:50
Экономика

Украина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы

Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд.
Красная весна 07:00
Происшествия

Напавший на московский храм мужчина объяснил свой поступок

Известия 07:03
Здоровье

Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава

Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
News.ru вчера в 20:35
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Политика

В МИД России озвучили условия проведения «нормандского саммита»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что новая встреча в «нормандском формате» возможна при условии выполнения ранее достигнутых договоренностей.
iReactor вчера в 21:17
Происшествия

Табун лошадей провалился под лед в Башкирии

Провалившийся под лед табун лошадей спасли в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает ГТРК «Башкортостан».
REGNUM 06:52
Гаджеты

Xiaomi выпустила недорогую портативную колонку в приятном дизайне

Ferra 04:06
Шоу-бизнес

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
News.ru 06:26
Происшествия

В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

REGNUM 02:05
Общество

Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу

Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:02
Экономика

Количество жалоб на МФО и коллекторов увеличилось

В 2019 году в ведомство поступило 28,4 тыс. жалоб от граждан на действия профессиональных взыскателей, что на 29,1 % больше, чем в 2018 году.
Долг.рф 05:50
Фигурное катание

Тутберидзе рассказала о попытках Загитовой уйти из спорта

Наша версия вчера в 13:53
Политика

Украинского премьера обвинили в дезинформации Зеленского и народа

Украинский премьер Алексей Гончарук, говоря о снижении тарифов на отопление, пытался обмануть президента страны Владимира Зеленского и жителей страны.
Газета.Ru 05:42
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