Экономика
Газета.RuЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет
Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Отмечается, что изменения были внесены в положение 375-П, касающееся признаков сомнительных операций.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБКвчера в 16:01
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Футбол
«Барселоне» разрешили купить нападающего после травмы Дембеле
«Барселона» получила разрешение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) пополнить состав нападающим, несмотря на закрытое трансферное окно.
Кино
Блогер добавил Тома Холланда и Дауни-младшего в «Назад в будущее»
Автор YouTube-канала EZRyderX47 заменил Кристофера Ллойда и Майкла Фокса на Роберта Дауни-младшего и Тома Холланда в культовой картине.
Общество
Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»
Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
Общество
Дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения
Общество
«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса
Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), «Соллерс», хотят создать альянс.
Экономика
«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню
Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
Футбол
Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США
Политика
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Общество
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Биатлон
Логинов выиграл бронзу чемпионата мира в гонке преследования
Политика
МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Певица Алла Пугачева рассказала о пластических операциях, которые она перенесла.
Экономика
Украина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы
Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд.
Здоровье
Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава
Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
В МИД России озвучили условия проведения «нормандского саммита»
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что новая встреча в «нормандском формате» возможна при условии выполнения ранее достигнутых договоренностей.
Происшествия
Табун лошадей провалился под лед в Башкирии
Провалившийся под лед табун лошадей спасли в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает ГТРК «Башкортостан».
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Экономика
Количество жалоб на МФО и коллекторов увеличилось
В 2019 году в ведомство поступило 28,4 тыс. жалоб от граждан на действия профессиональных взыскателей, что на 29,1 % больше, чем в 2018 году.
Фигурное катание
Тутберидзе рассказала о попытках Загитовой уйти из спорта
Политика
Украинского премьера обвинили в дезинформации Зеленского и народа
Украинский премьер Алексей Гончарук, говоря о снижении тарифов на отопление, пытался обмануть президента страны Владимира Зеленского и жителей страны.