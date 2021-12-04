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ЦБ изменит процедуру возврата похищенных мошенниками средств

Центробанк усовершенствует механизм возврата похищенных мошенниками денег клиентам банков.
Ruposters.ru
Другим шагом станет усовершенствование процедуры возврата денежных средств гражданам.
Газета.Ru
Ещё одной новеллой от ЦБ может стать изменение закона о национальной платёжной системе.
Deita.ru
Меньше 1% россиян могут устоять перед уловками телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банка или правоохранительных органов, сообщили "Газете.Ru" в Visa по итогам тематического опроса.
Газета.Ru

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ЦБ изменит процедуру возврата похищенных мошенниками средств
Ruposters.ru4 декабря в 02:54
Центробанк улучшит механизм возврата денег, похищенных мошенниками
Газета.Ru2 декабря в 23:26
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