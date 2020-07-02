с чего всё началось

Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны. Пост вызвал неоднозначную реакцию, и его удалили.

ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

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Политика О чем говорят результаты голосования Окончательные итоги голосования об изменении Конституции пока не подведены, но от подсчета нескольких отдаленных или заграничных участков сильно не изменятся: 57,7 млн голосов «за» поправки, 15,8 млн голосов «против» поправок. 19

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Финансы Курс рубля упал до минимальных значений По данным Московской биржи на 14.30 пятницы, на максимуме доллар доходил до 71,44 рубля, евро — до 80,26 рубля. 3

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Финансы Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт. 5