Общество
КоммерсантъЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ
Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны. Пост вызвал неоднозначную реакцию, и его удалили.
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с чего всё началось
Президент Путин практически в открытую предъявил претензии постсоветским республикам, заявив прямом эфире, что многие ушли «с подарками из России» и пост ЦБ в «Facebook» весьма показателен.Апралвчера в 06:15
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Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Общество
В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом
Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
FlashNord 07:48
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Наука
Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки
14-летние собаки чувствуют себя так же, как и человек в свои 70-75 лет.
Evo-rus.com 00:54
Происшествия
Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку
Уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, к которому поступили материалы из ФСБ России.
Коммерсантъ 11:56
Футбол
«Матч ТВ» покажет только половину игр 26-го тура РПЛ
Появилось расписание телетрансляций матчей двадцать шестого тура российской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 11:33
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru вчера в 04:10
Политика
О чем говорят результаты голосования
Окончательные итоги голосования об изменении Конституции пока не подведены, но от подсчета нескольких отдаленных или заграничных участков сильно не изменятся: 57,7 млн голосов «за» поправки, 15,8 млн голосов «против» поправок.
Полит.ру вчера в 12:30
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
Известия вчера в 09:16
Происшествия
Главу СКР попросили заняться делом умершей чеченки после извинений ее матери
Lenta.ru 12:19
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор
Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Экономика
Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС вчера в 05:31
Здоровье
В Монголии выявили два случая бубонной чумы
Власти Монголии за последние сутки зафиксировали два случая заболевания бубонной чумой.
Южный Федеральный вчера в 06:56
Экономика
В России усилят контроль за наличными средствами компаний
В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Компания вчера в 23:59
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Экономика
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
Финансы
Курс рубля упал до минимальных значений
По данным Московской биржи на 14.30 пятницы, на максимуме доллар доходил до 71,44 рубля, евро — до 80,26 рубля.
Югополис 08:51
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Культура
В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
Телеканал Санкт-Петербург 10:35
Экономика
ЕЦБ показал обновленные банкноты евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о выходе из печати обновленных банкнот евро, на которых впервые появилась подпись нынешнего председателя регулятора Кристин Лагард.
РБК 11:10
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
Финансы
Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
Российская газета вчера в 23:00
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 30 июня в 15:07
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Общество
Sony сменит название впервые более чем за 60 лет
Смена названия произойдет впервые более чем за 60 лет.
Astera 10:08
Экономика
«Синема парк» заплатила PepsiCo почти $2 млн штрафа за низкие продажи
Штраф отображен в отчетности компании за прошлый год.
Новые Известия 05:54
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21