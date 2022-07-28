По информации ведомства, в период с января по июнь ЦБ получил 198,5 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, причем показатели выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 36%.
Депутат ГД от "Справедливой России - За правду" Дмитрий Кузнецов обратился в ФСБ с просьбой запретить въезд в Россию "австралийским гражданам", солистам группы БИ-2, с копией обращения ознакомился корреспондент РИА Новости.
"В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское", — указали в ведомстве.
Это не только потому, что мы как Австрийская республика зависимы от российского газа, но и немецкая промышленность зависима от него, и если она потеряет устойчивость, то же случится и с австрийской", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с венгерским премьером.