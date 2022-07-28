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ЦБ: каждая шестая жалоба в РФ связана с санкциями

По информации ведомства, в период с января по июнь ЦБ получил 198,5 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, причем показатели выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 36%.
Газета.Ru
Всего поступило свыше 33 тыс. жалоб, связанных с санкциями (16,7% от общего количества за полгода), в основном на банки и брокеров, следует из материалов ЦБ.
ТАСС
Более 19% жалоб на банки были связаны с ограничительными мерами, в частности, с трудностями с валютными переводами, введением комиссий по валютным счетам, проблемами со снятием валютных вкладов.
Finam.Ru
Количество жалоб на МФО выросло на 14,4%, больше всего обращались по вопросам кибермошенничества и кредитных историй (рост в 1,8 раза).
ПРАЙМ

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