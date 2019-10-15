Экономика
СаминвесторЦБ хочет блокировать активы страховщиков при подозрениях об их выводе
Сегодня, 16 октября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ намерен получить полномочия по блокировке активов страховых организаций при обоснованном подозрении об их выводе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина.
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ЦБ просит добавить ему полномочий при подозрении на вывод страховщиками активов
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